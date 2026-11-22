O petrecere „baby shower”, organizată pentru a sărbători venirea pe lume a unui copil s-a transformat într-o tragedie, sâmbătă seara, în statul american Ohio, potrivit New York Post.

Trei persoane au murit, printre care viitorul tată, în vârstă de 19 ani, o adolescentă de 17 ani și bunicul copilului, în urma unui schimb de focuri izbucnit la eveniment, au anunțat autoritățile.

Incidentul a avut loc în jurul orei 18:00, la sala Pandora’s Magical Events Venue din orașul Parma, situat la aproximativ 13 kilometri sud de Cleveland. Potrivit unui comunicat al Departamentului de Poliție din Parma, focurile de armă au fost trase în timpul petrecerii, între tatăl copilului și un bărbat de 29 de ani.

Când polițiștii au ajuns la fața locului, i-au găsit pe cei trei fără viață, toți prezentând răni provocate de gloanțe. Tatăl femeii însărcinate avea 45 de ani. Identitățile victimelor nu fuseseră făcute publice până sâmbătă seara, familiile acestora fiind însă anunțate de tragedie.

O femeie în vârstă de 39 de ani a fost, de asemenea, împușcată în picior. Se așteptată să supraviețuiască. Starea viitoarei mame nu era clară la momentul publicării informațiilor.

Bărbatul de 29 de ani implicat în schimbul de focuri a fost reținut. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit ce a declanșat violențele. Martorii au relatat însă că acesta ar fi putut acționa în legitimă apărare, potrivit oficialilor.

După împușcături, în timp ce polițiștii discutau cu martorii, a izbucnit o nouă altercație, la care ar fi participat între 20 și 25 de persoane, relatează FOX8. Mai multe persoane au fost trântite la pământ în timpul încăierării, iar o femeie a fost auzită strigând că fratele ei se numără printre cei uciși.

Poliția a precizat că nu există un pericol pentru public și că la locul incidentului au fost recuperate două arme de foc.

„Departamentul de Poliție din Parma transmite cele mai sincere condoleanțe familiilor și celor dragi ai persoanelor care și-au pierdut viața în acest incident tragic”, au transmis autoritățile.