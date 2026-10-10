Nouă persoane au murit în urma unui atac armat produs vineri seară în Pennsylvania, inclusiv presupusul atacator, care s-ar fi împușcat, potrivit Fox News.

Poliția a intervenit la o locuință cu puțin înainte de ora 17:00, ora locală, după ce martorii au raportat că au văzut o persoană trăgând cu o armă înainte de a intra în casă. Ofițerii au ajuns la fața locului la scurt timp după ce au primit o alertă de la aplicația ShotSpotter, a declarat Departamentul de Poliție din Erie într-un comunicat.

Poliția din Erie a mai declarat că toate focurile de armă au fost trase înainte de a ajunge la fața locului și că nu s-a tras niciun foc de armă după ce au ajuns la fața locului.

Șeful poliției din Erie, Rick Lorah, a descris scena ca fiind cea mai gravă pe care a întâlnit-o în aproape trei decenii în domeniul aplicării legii, declarând presei locale că anchetatorii încă încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat.

„Vreau să fiu sincer cu comunitatea noastră. Aceasta este una dintre cele mai dificile și sfâșietoare scene pe care le-au întâlnit vreodată ofițerii și anchetatorii noștri. Pierderea de vieți omenești este devastatoare, iar circumstanțele prin care trecem sunt profund tulburătoare”, a spus Lorah.

Guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, a emis o declarație prin care confirmă numărul de persoane ucise în timpul incidentului, oferind în același timp sprijin familiilor victimelor.

„Am vorbit cu primarul Devlin și i-am oferit sprijinul deplin al administrației mele în urma tragicului atac armat în masă din Erie, care a avut loc aseară, ucigând nouă dintre concetățenii noștri din Pennsylvania”, a scris Shapiro într-o postare de sâmbătă dimineață pe X.

„Inima mea se sfâșie pentru această familie. Lori și cu mine ne rugăm pentru cei dragi și pentru întreaga comunitate din Erie”, a concluzionat el.

WFXP a relatat că echipa SWAT din Erie și numeroși ofițeri de poliție au înconjurat casa înainte de a obține un mandat și de a intra în proprietate.

„Este o scenă oribilă”, a declarat Lorah pentru postul de televiziune. „Au existat pierderi mari de vieți omenești în interiorul și în afara acelei reședințe. ... Vă pot spune că aceasta este o situație tragică, foarte tragică.”

Lorah a declarat pentru postul de radio că presupusul atacator a fost găsit mort din cauza unei răni auto-provocate prin împușcare. Orașul Erie a emis o declarație despre împușcături, spunând că incidentul a dus la „mai multe decese” și confirmând că nu există o amenințare continuă pentru public.

„Înțelegem că această veste aduce un șoc și o durere profundă locuitorilor noștri și dorim să asigurăm publicul că situația a fost ținută sub control”, a declarat orașul.

„Gândurile noastre sunt alături de victime, de cei dragi lor și de toți cei afectați de tragedia din această seară”, a continuat declarația. „Vom continua să colaborăm îndeaproape cu Departamentul de Poliție din Erie și vom oferi actualizări imediat ce informații verificate devin disponibile.”

Poliția din Erie a declarat pentru Fox News Digital că anchetatorii încă investighează locul crimei și că Lorah urma să ofere o actualizare sâmbătă dimineață. Divizia de Investigații Criminale a departamentului continuă să investigheze atacul.