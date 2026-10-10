International

Nouă morți, printre care doi copii, într-un atac armat în Pennsylvania

Nouă morți, printre care doi copii, într-un atac armat în Pennsylvania
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Nouă persoane au murit în urma unui atac armat produs vineri seară în Pennsylvania, inclusiv presupusul atacator, care s-ar fi împușcat, potrivit Fox News.

Nouă morți, printre care doi copii, în atacul armat din Pennsylvania

Poliția a intervenit la o locuință cu puțin înainte de ora 17:00, ora locală, după ce martorii au raportat că au văzut o persoană trăgând cu o armă înainte de a intra în casă. Ofițerii au ajuns la fața locului la scurt timp după ce au primit o alertă de la aplicația ShotSpotter, a declarat Departamentul de Poliție din Erie într-un comunicat.

Poliția din Erie a mai declarat că toate focurile de armă au fost trase înainte de a ajunge la fața locului și că nu s-a tras niciun foc de armă după ce au ajuns la fața locului.

Șeful poliției din Erie, Rick Lorah, a descris scena ca fiind cea mai gravă pe care a întâlnit-o în aproape trei decenii în domeniul aplicării legii, declarând presei locale că anchetatorii încă încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat.

De ce nu este bine să pui toate fructele și legumele în același sertar al frigiderului
De ce nu este bine să pui toate fructele și legumele în același sertar al frigiderului
Procesele pentru vrăjitorie nu au început în Salem. Descoperire în Connecticut
Procesele pentru vrăjitorie nu au început în Salem. Descoperire în Connecticut

„Vreau să fiu sincer cu comunitatea noastră. Aceasta este una dintre cele mai dificile și sfâșietoare scene pe care le-au întâlnit vreodată ofițerii și anchetatorii noștri. Pierderea de vieți omenești este devastatoare, iar circumstanțele prin care trecem sunt profund tulburătoare”, a spus Lorah.

Scene oribile la locul atacului

Guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, a emis o declarație prin care confirmă numărul de persoane ucise în timpul incidentului, oferind în același timp sprijin familiilor victimelor.

„Am vorbit cu primarul Devlin și i-am oferit sprijinul deplin al administrației mele în urma tragicului atac armat în masă din Erie, care a avut loc aseară, ucigând nouă dintre concetățenii noștri din Pennsylvania”, a scris Shapiro într-o postare de sâmbătă dimineață pe X.

Atac Pennsylvania

Atac Pennsylvania / foto: captura video

„Inima mea se sfâșie pentru această familie. Lori și cu mine ne rugăm pentru cei dragi și pentru întreaga comunitate din Erie”, a concluzionat el.

WFXP a relatat că echipa SWAT din Erie și numeroși ofițeri de poliție au înconjurat casa înainte de a obține un mandat și de a intra în proprietate.

„Este o scenă oribilă”, a declarat Lorah pentru postul de televiziune. „Au existat pierderi mari de vieți omenești în interiorul și în afara acelei reședințe. ... Vă pot spune că aceasta este o situație tragică, foarte tragică.”

Atacatorul din Pennsylvania s-a împușcat

Lorah a declarat pentru postul de radio că presupusul atacator a fost găsit mort din cauza unei răni auto-provocate prin împușcare. Orașul Erie a emis o declarație despre împușcături, spunând că incidentul a dus la „mai multe decese” și confirmând că nu există o amenințare continuă pentru public.

„Înțelegem că această veste aduce un șoc și o durere profundă locuitorilor noștri și dorim să asigurăm publicul că situația a fost ținută sub control”, a declarat orașul.

„Gândurile noastre sunt alături de victime, de cei dragi lor și de toți cei afectați de tragedia din această seară”, a continuat declarația. „Vom continua să colaborăm îndeaproape cu Departamentul de Poliție din Erie și vom oferi actualizări imediat ce informații verificate devin disponibile.”

Poliția din Erie a declarat pentru Fox News Digital că anchetatorii încă investighează locul crimei și că Lorah urma să ofere o actualizare sâmbătă dimineață. Divizia de Investigații Criminale a departamentului continuă să investigheze atacul.

Stiri calde

21:09 - Apele Române suplimentează debitul Dunării pentru funcționarea în siguranță a centralei de la Cernavodă

20:57 - Premiu pentru realizatorii „NAZA, povestea adevărată”, un răspuns la acuzațiile anonime din „NAZA”

20:48 - Luca Niculescu promite creșteri de pensii și noua lege a salarizării

20:37 - Putin se confruntă cu presiuni tot mai mari. Cinci evoluții care pot schimba războiul din Ucraina

20:29 - FC Botoșani - UTA Arad, 2-0. Mailat a marcat după repetarea penalty-ului, iar de Vega a stabilit scorul final

20:16 - Regele Charles și Camilla au un ritual înainte de cină. Ce fac în fiecare seară

HAI România!

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Retragerea lui Trump: de la Golf la Marea Britanie, forțele americane dau înapoi

Paradoxul politicii lui Ceaușescu față de Moscova. Cum a ajuns România dependentă economic de Uniunea Sovietică

Paradoxul politicii lui Ceaușescu față de Moscova. Cum a ajuns România dependentă economic de Uniunea Sovietică

România, prinsă în jocul marilor puteri. De ce nu reușește să își apere singură interesele

România, prinsă în jocul marilor puteri. De ce nu reușește să își apere singură interesele

Proiecte speciale