Atac armat într-un mall din Texas: autoritățile cercetează posibilele legături de extremă-dreapta ale atacatorului.

Atacatorul, care a fost împușcat la fața locului de un ofițer de poliție, este Mauricio Garcia, un bărbat în vârstă de 33 de ani. Anchetatorii verifică pe rețelele de socializare activitatea atacatorului, relatează BBC, CBS. În timpul atacului, acesta avea pe haină un însemn cu RWDS, „Right Wing Death Squad”.

Aceasta este o expresie populară printre extremiștii de dreapta și grupurile de supremație albă. O pistă care este luată în calcul de anchetatori este dacă el a fost motivat de aceste idealuri și dacă a avut legături cu oameni care aveau idei similare, a declarat o sursă a pentru CBS. Omul înarmat a folosit o pușcă în AR-15 și a purtat echipament de luptă în timpul atacului.

Martorii au descris scene de panică și groază când bărbatul înarmat a coborât din mașină într-o parcare din mall și a început să tragă la întâmplare. Atacul a fost oprit de către un ofițer de poliție care se afla la fața locului. Șase persoane au fost declarate moarte la fata locului, în timp ce doua au murit mai târziu in spital.

Biden ia atitudine

Președintele Joe Biden a spus despre acest incident că este „cel mai recent act de violență cu arme care devastează națiunea noastră”. El a confirmat că printre cei uciși se numără și copii, spunând că „prea multe familii au scaune goale la mesele lor”. Președintele a cerut încă o dată oponenților săi politici din partidul republican să susțină un control mai dur al armelor.

Guvernatorul republican al Texasului, Gregg Abbott, a declarat duminică la Fox News că vrea un control mai riguros în ceea ce privește deținerea de arme de către civili. Garcia lucra ca agent de securitate și nu avea antecedente penale.

O angajată din magazin a spus că prima persoană care a aflat despre atac a fost un client care s-a apropiat de ea și a avertizat că toate ușile trebuie să fie închise.”Ne-am păstrat calmul cât am putut, am încercat să ne liniștim clienții… am închis ușa, totul este închis. Nimeni nu poate cumpăra nimic. Ne ascundem cu toții în spate.”