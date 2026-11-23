Prințul William ar lua în calcul schimbarea regulilor privind titlurile regale atunci când va deveni rege, astfel încât acestea să fie legate de îndeplinirea atribuțiilor oficiale. Presupusa reformă ar afecta familia prințului Harry, potrivit afirmațiilor jurnalistului Tom Sykes, relatate de The Standard, care citează Mail on Sunday.

Palatul Kensington nu a confirmat existența acestui plan.

În viitoarea sa carte, intitulată în ediția britanică “Dukes of Hazard, Sykes descrie o posibilă reorganizare a monarhiei. Titlurile de prinț și prințesă, precum și formula de adresare „Alteța Sa Regală” — HRH, în engleză — ar urma să fie rezervate membrilor care reprezintă oficial Coroana.

O persoană prezentată drept prieten al lui William susține că membrii activi ar beneficia de sprijin financiar și de o reședință. Ceilalți ar putea urma cariere independente, fără privilegiile asociate funcțiilor oficiale. Relatarea se bazează pe o sursă anonimă.

Potrivit presei engleze, scenariul descris de autor ar implica pierderea titlului de prinț pentru Harry și a titlurilor de prinț și prințesă pentru Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, de cinci ani. În cazul lui Meghan, discuția privește inclusiv statutul HRH, distinct de titlul de ducesă de Sussex.

Anunțatele schimbări ar privi și familia lui William. Conform relatărilor, prințesa Charlotte, de 11 ani, și prințul Louis, de opt ani, ar putea alege, la maturitate, între atribuțiile regale și o carieră independentă, cu renunțarea la titluri.

Situația prințului George ar fi diferită, datorită poziției sale de viitor moștenitor al Coroanei. Aceste posibilități reprezintă afirmații atribuite cărții lui Sykes, fără un anunț oficial privind viitorul copiilor.

De fapt, expresia „retragerea titlurilor regale” acoperă categorii juridice diferite. Documentele Camerei Lorzilor explică faptul că titlul de prinț și formula „Alteță Regală” pot fi retrase prin instrumente ale prerogativei regale, precum Letters Patent, acte emise de suveran.

În schimb, desființarea unui titlu nobiliar de tip peerage, categorie din care face parte titlul de duce, necesită intervenția Parlamentului. Prin urmare, o modificare a statutului HRH sau a titlurilor princiare nu ar elimina automat titlurile de duce și ducesă de Sussex.

Retragerea cuplului din activitatea oficială a familiei regale a fost anunțată în ianuarie 2020. Comunicatul Palatului Buckingham preciza că Harry și Meghan nu vor mai folosi HRH și nu vor mai primi fonduri publice pentru îndeplinirea îndatoririlor regale. Formularea privea neutilizarea acestei titulaturi, fără să anunțe anularea tuturor titlurilor cuplului.

În cazul copiilor, situația s-a schimbat după urcarea pe tron a regelui Charles al III-lea, în septembrie 2022. Sky News a explicat atunci că Archie și Lilibet au devenit eligibili pentru titlurile princiare. Site-ul familiei regale le-a actualizat titulaturile în martie 2023, iar pagina oficială a familiei Sussex îi prezintă în continuare drept prințul Archie și prințesa Lilibet.

William a vorbit public despre intenția de a moderniza instituția, într-un interviu cu actorul Eugene Levy pentru emisiunea The Reluctant Traveler. Sky News relata în octombrie 2025 că prințul considera schimbarea parte a agendei sale, dar vorbea despre reforme care să nu fie excesiv de radicale.

Întrebat despre afirmațiile lui Sykes, un purtător de cuvânt al prințului și prințesei de Wales a transmis că instituția nu comentează cărți sau afirmațiile conținute în ele. Relatările actuale descriu, așadar, un presupus plan pentru o viitoare domnie, fără să anunțe o decizie de retragere a titlurilor. Titlu SEO: Meta-descriere: Slug: printul-william-harry-meghan-titluri-regale