Pensionarii care își schimbă domiciliul într-un alt județ pot solicita transferul dosarului de pensie la casa teritorială competentă pentru noua adresă. Procedura presupune depunerea unei cereri la instituția care deține în prezent dosarul, iar transferul este urmat de verificarea documentelor și a drepturilor de pensie de către casa de pensii care îl preia.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) precizează că transferul este necesar atunci când pensionarul se mută dintr-un județ în altul, din București într-un județ sau dintr-un județ în Capitală. Există însă reguli diferite pentru persoanele care își schimbă domiciliul în interiorul municipiului București.

Pensionarul care se mută într-un alt județ trebuie să se adreseze casei teritoriale de pensii în evidența căreia se află dosarul său. Cererea nu se depune inițial la instituția din județul în care persoana urmează să locuiască, ci la casa de pensii care gestionează în acel moment dosarul.

Potrivit informațiilor publicate de CNPP, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente:

cererea pentru transferarea drepturilor de pensie în alt județ;

actul de identitate din care să rezulte noua adresă de domiciliu.

Casa Națională de Pensii Publice pune la dispoziție și un formular distinct pentru transferul dosarului de pensie, indemnizației sau pensiei de serviciu, disponibil în secțiunea dedicată formularelor de pe site-ul instituției.

Unele case teritoriale solicită și talonul de pensie, în funcție de procedura administrativă aplicată. De exemplu, Casa Județeană de Pensii Brașov menționează în instrucțiunile sale cererea de transfer, copia actului de identitate și copia cuponului de pensie.

După înregistrarea solicitării, casa de pensii care deține dosarul se ocupă de transmiterea acestuia către instituția competentă pentru noul domiciliu.

Dosarul nu este preluat automat fără verificări. Casa teritorială care îl primește trebuie să analizeze documentele administrative, să verifice informațiile existente și să valideze punctajul mediu anual.

Această etapă urmărește evitarea introducerii unor date greșite în evidențele informatizate, care ar putea afecta ulterior drepturile pensionarului.

Conform explicațiilor CNPP, instituția care preia dosarul emite și comunică decizia de pensie și transmite informațiile necesare către sistemul central de plăți. Noua casă teritorială trebuie să asigure continuarea plății drepturilor, potrivit procedurilor aplicabile.

Un detaliu important al procedurii privește plata pensiei în perioada de tranziție dintre cele două case teritoriale.

CNPP precizează că instituția care a deținut inițial dosarul continuă să achite drepturile de pensie pentru încă trei luni calendaristice. Plata se face prin mandate poștale, la noua adresă de domiciliu a beneficiarului.

Această măsură permite continuitatea plăților până când dosarul este verificat și preluat în evidențele noii case de pensii.

Prin urmare, schimbarea județului de domiciliu nu înseamnă că pensionarul trebuie să reia procedura de pensionare sau să depună din nou documentele pe baza cărora i-a fost stabilit dreptul la pensie.

Pentru locuitorii Capitalei există o regulă distinctă.

Dacă pensionarul își schimbă domiciliul dintr-un sector în altul, dosarul de pensie nu se transferă la casa locală de pensii din sectorul în care s-a mutat.

Potrivit CNPP, dosarul rămâne în evidența instituției competente pentru vechiul domiciliu. În schimb, pensia achitată prin Poșta Română și taloanele de pensie vor fi trimise la noua adresă.

Pentru actualizarea informațiilor, pensionarul trebuie să depună la casa de pensii care deține dosarul o cerere privind plata drepturilor la noua adresă și o copie a noului act de identitate.

Formularul pentru transferul dosarului de pensie poate fi consultat pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice, în secțiunea „Formulare pensii”.

Solicitanții pot verifica și modalitățile de transmitere a documentelor la casa teritorială competentă, deoarece instituțiile pot pune la dispoziție adrese de e-mail și proceduri proprii pentru comunicarea cu beneficiarii.

În concluzie, pensionarii care se mută într-un alt județ trebuie să solicite transferul dosarului de la casa de pensii care îl gestionează. În București, schimbarea sectorului nu presupune transferul dosarului, ci doar actualizarea adresei la care sunt trimise pensia și talonul, în cazul plății prin poștă.