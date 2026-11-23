Oficiali ai serviciului de informații militare israelian ar fi avertizat că un atac asupra Iranului riscă să extindă confruntările în Liban, Siria și Fâșia Gaza. Informația a fost publicată duminică, 22 noiembrie, de Channel 12, în contextul dezbaterilor privind o posibilă operațiune israeliană fără participarea Statelor Unite ale Americii.

Potrivit The Times of Israel, avertismentul ar fi fost prezentat săptămâna trecută, într-o reuniune cu ușile închise la care au participat premierul Benjamin Netanyahu și responsabili din domeniul apărării.

Evaluarea atribuită informațiilor militare contrazice scenariul unei intervenții limitate. The Times of Israel relatează că Netanyahu și șeful Mossad, Roman Gofman, ar considera posibilă o operațiune de trei până la cinci zile. Militarii ar avertiza însă asupra unei escaladări care să depășească Iranul.

Channel 12 menționează riscul unor confruntări cu Hezbollah în Liban, precum și al extinderii ostilităților în Siria și Gaza. Solicitat să comenteze, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a transmis că instituția nu discută public conținutul reuniunilor închise. Detaliile avertismentului rămân, astfel, informații de presă.

Avigdor Liberman a susținut că un atac imediat asupra Iranului nu este justificat și ar avea motivații politice. Potrivit Channel 12, declarațiile sale reflectă îngrijorarea că Netanyahu ar putea lua în calcul o intervenție fără participarea sau aprobarea Washingtonului.

Separat, postul public Kan, citat de The Times of Israel, a relatat, pe baza unei surse anonime, că Netanyahu îl presează pe Donald Trump să aprobe cât mai curând un atac. Aceeași sursă susține că președintele american nu luase o decizie și manifesta rezerve față de o nouă ofensivă.

Trump a declarat duminică pentru Fox News că înclină spre reluarea atacurilor asupra Iranului după Anul Nou, dacă nu se ajunge la un acord.

Potrivit Iran International, care a preluat declarațiile, președintele american a precizat că discuțiile indirecte cu Teheranul continuă, dar a criticat lipsa rezultatelor. Declarația indică o opțiune condiționată de evoluția negocierilor, fără să anunțe o dată concretă pentru începerea unei operațiuni.

Într-un material publicat la 18 noiembrie, Channel 13 a relatat că Netanyahu ar fi descris o acțiune împotriva Iranului drept inevitabilă în discuții recente cu responsabili din domeniul securității.

Postul a citat și un ofițer superior anonim, potrivit căruia armata israeliană și Comandamentul Central al SUA, CENTCOM, dispun de planuri comune aprobate la nivel militar. Această afirmație nu echivalează cu anunțarea unei autorizări politice a atacului.

În aceeași zi, comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, s-a întâlnit cu șeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, și cu Roman Gofman. Comunicatul armatei, reprodus de Channel 13, vorbește despre evoluțiile regionale, coordonare și pregătirea pentru diverse scenarii, fără să anunțe lansarea unei operațiuni.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că Teheranul continuă să urmărească o soluție diplomatică și schimbă mesaje cu Washingtonul prin intermediari, potrivit Reuters, într-o relatare din 20 noiembrie.

Iranul solicită garanții privind evitarea unui nou război. Un punct sensibil rămâne soarta uraniului puternic îmbogățit: Araghchi a afirmat că păstrarea acestuia în țară reprezintă o limită pe care Teheranul nu dorește să o depășească. Trump a susținut, la rândul său, că termenii propuși de Iran nu îi sunt acceptabili.