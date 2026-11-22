Un atac atribuit Iranului a provocat sâmbătă un incendiu la o instalație industrială din Bahrain, iar autoritățile regatului au anunțat că intervenția pompierilor este în desfășurare, potrivit Reuters. Incidentul s-a produs pe fondul intensificării confruntărilor din Orientul Mijlociu și al atacurilor raportate în zona strategică a strâmtorii Ormuz.

Ministerul de Interne din Bahrain a descris obiectivul vizat drept o instalație industrială civilă. Potrivit informațiilor preliminare, incendiul a provocat pagube materiale, însă nu au fost raportate victime. Autoritățile nu au precizat deocamdată locația exactă a complexului afectat.

În paralel cu incidentul industrial, Gardienii Revoluției din Iran au susținut că au atacat, cu rachete și drone, sistemele americane de apărare antiaeriană Patriot amplasate la bazele al-Riffa și Awali din Bahrain.

Potrivit unui comunicat preluat de presa de stat iraniană, operațiunea ar fi fost un răspuns la ceea ce Teheranul a descris drept încălcări repetate ale spațiului aerian iranian.

Bahrainul a fost vizat de mai multe atacuri începând cu jumătatea lunii noiembrie, după o perioadă în care nu mai raportase astfel de incidente din septembrie, potrivit informațiilor prezentate în relatarea agenției franceze de presă.

Tot sâmbătă, Iranul a anunțat că a interceptat o dronă americană care ar fi vizat insula Qeshm, situată în strâmtoarea Ormuz. Zona are o importanță strategică majoră pentru transportul maritim și comerțul internațional cu hidrocarburi.

Tensiunile s-au extins și asupra transportului maritim. Două petroliere au fost atacate sâmbătă în Strâmtoarea Ormuz, potrivit UKMTO, agenția britanică responsabilă de monitorizarea incidentelor maritime.

Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a déclaré qu'une installation industrielle civile a été ciblée dans ce qu'il a décrit comme une agression iranienne, déclenchant un incendie sur le site. Les équipes de la défense civile s'efforcent de maîtriser l'incendie. Les rapports préliminaires indiquent uniquement des dommages matériels, sans blessures. La déclaration fait suite à une alerte plus tôt dans la soirée du ministère mettant en garde contre une menace potentielle et exhortant les citoyens et les résidents à rester calmes et à se déplacer vers l'endroit sûr le plus proche tout en surveillant les canaux officiels. L'incident survient au milieu d'une série de frappes de drones et de missiles iraniens sur Bahreïn en 2026. Le royaume a signalé des attaques répétées contre les infrastructures énergétiques et les sites à proximité des installations militaires américaines depuis fin février. Plus tôt cette année, les grèves ont causé des incendies et des dommages aux installations, y compris la raffinerie de pétrole de Bapco et les sites de la Gulf Petrochemical Industries Company. À la mi-novembre, après une période de calme relatif, le Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne a revendiqué plusieurs opérations de drones ciblant les systèmes radar américains sur les bases de Bahreïn, y compris la base aérienne de Sheikh Isa et Al-Riffa. Des responsables bahreïnis et américains ont déclaré que bon nombre de ces menaces aériennes avaient été interceptées. Bahreïn a décrit à plusieurs reprises les attaques comme faisant partie d'un modèle d'agression contre des cibles civiles et industrielles et a demandé la responsabilité par le biais de canaux internationaux, y compris les Nations Unies. — NAMKARIBOU News (@Namkaribou) November 21, 2026

Cele două evenimente au fost raportate în largul orașului portuar Khasab, din Oman, iar până la momentul comunicării informațiilor nu fuseseră semnalate victime.

Armata iraniană a anunțat, separat, că un petrolier care ar fi intrat într-o zonă interzisă, la est de Strâmtoarea Ormuz, a luat foc după ce a lovit o mină navală. Nu era clar dacă nava descrisă de autoritățile iraniene era una dintre cele două petroliere raportate de UKMTO.

Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol. Iranul revendică controlul asupra acestei zone și a avertizat în repetate rânduri navele care tranzitează fără autorizarea sa.

În paralel, Statele Unite au instituit un blocaj naval asupra porturilor iraniene și au organizat escorte pentru petroliere de-a lungul coastelor Omanului. Washingtonul susține că aceste măsuri au contribuit la restabilirea parțială a fluxurilor de petrol și a intensificat presiunea economică asupra Teheranului.

Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să afecteze atât infrastructura regională, cât și transportul maritim, într-o zonă esențială pentru aprovizionarea energetică mondială.