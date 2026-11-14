Două petroliere au fost cuprinse de flăcări în Strâmtoarea Ormuz, după ce ar fi lovit mine navale în timp ce încercau să traverseze ruta maritimă fără autorizație. Informația a fost transmisă sâmbătă de Gardienii Revoluției din Iran, în contextul conflictului dintre Teheran și Washington, arată AFP.

Potrivit armatei ideologice a Republicii Islamice, cele două nave și-ar fi dezactivat sistemele radar și de poziționare înainte de a încerca să traverseze strâmtoarea pe un traseu neautorizat.

„Două petroliere care îşi dezactivaseră sistemele radar şi de poziţionare şi încercau în secret să traverseze strâmtoarea Ormuz pe o rută neautorizată au explodat şi au luat foc după ce au lovit o mină navală în timpul nopţii”, au precizat Gardienii Revoluţiei într-un comunicat publicat pe Telegram.

Incidentul are loc într-o perioadă de tensiuni militare puternice între Iran și Statele Unite. Teheranul revendică controlul asupra Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul resurselor energetice.

Înainte de izbucnirea războiului, aproximativ o cincime din hidrocarburile tranzacționate la nivel mondial treceau prin această zonă. Conflictul a început la sfârșitul lunii februarie, după atacurile israeliano-americane asupra Iranului.

Autoritățile iraniene au atacat în mod repetat nave care au încercat să traverseze strâmtoarea fără aprobarea lor. În paralel, SUA mențin un blocaj asupra porturilor iraniene și escortează petrolierele de-a lungul coastelor Omanului.

În ultimele săptămâni, forțele armate iraniene au anunțat mai multe incendii și explozii la bordul unor nave despre care susțin că au lovit mine în Strâmtoarea Ormuz. Washingtonul afirmă însă că a îndepărtat în mare parte minele de pe această rută maritimă.

Vineri, Gardienii Revoluției au publicat imagini preluate de mass-media de stat, despre care au susținut că surprind o navă „care transporta gaz natural”, cuprinsă de flăcări după ce ar fi lovit o mină în sudul strâmtorii.

Un alt incident a fost raportat în noaptea de joi spre vineri, când armata iraniană a afirmat că a atacat un sistem american de radar pentru avertizare timpurie din Bahrain.

Până în prezent, nici autoritățile din Bahrain, nici cele din Statele Unite nu au confirmat atacul.