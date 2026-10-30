Cotațiile internaționale ale ţiţeiului au înregistrat vineri o creștere de aproximativ 2 la sută, îndreptându-se spre cea de-a patra lună consecutivă de evoluție ascendentă. Scumpirile vin pe fondul accentuării temerilor privind o posibilă escaladare a conflictului dintre Statele Unite și Iran, dar și ca urmare a unui nou incident de securitate în Strâmtoarea Ormuz, o arteră strategică pentru transportul mondial de resurse energetice, conform Reuters.

Cotația pentru petrolul Brent cu livrare în luna decembrie a crescut cu 2,26 dolari, ajungând la 117,14 dolari pe baril. În același timp, referința americană West Texas Intermediate a urcat cu 1,94 dolari, până la valoarea de 103,94 dolari pe baril. Calculat pentru întreaga lună octombrie, petrolul Brent este în creștere cu 13 la sută, iar cel american consemnează un avans de 15 la sută.

Iscarea noilor scumpiri are legătură directă cu atacul de vineri asupra unui petrolier ce traversa Strâmtoarea Ormuz. Potrivit autorității britanice pentru operațiuni comerciale maritime, nava a fost lovită de dispozitive explozive plasate pe corp de pe o ambarcațiune de mici dimensiuni. Deși autorii nu au fost identificați, surse din sectorul maritim arată că este primul atac reușit cu mine magnetice în zonă de la izbucnirea războiului dintre SUA și Iran, în luna februarie.

Ole Hansen, director pentru strategia mărfurilor la Saxo Bank, a declarat că investitorii devin tot mai îngrijorați pe măsură ce se apropie alegerile legislative de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Unii analişti anticipează posibilitatea reluării atacurilor americane asupra Iranului după scrutin, ceea ce ar putea provoca noi perturbări ale aprovizionării cu petrol.

Instabilitatea din regiune a fost alimentată și de acțiunile rebelilor Houthi din Yemen, care au revendicat atacuri asupra unor facilități energetice majore din Arabia Saudită, printre care rafinăriile Ras Tanura și Rabigh, alături de complexul Abqaiq administrat de Saudi Aramco. Coaliția coordonată de Arabia Saudită a anunțat interceptarea unei rachete de croazieră lansate de gruparea rebelă.

În paralel cu acțiunile militare, încercările diplomatice de detensionare continuă. Mediatorii din Qatar s-au deplasat din nou la Teheran pentru a discuta posibilitatea unui acord între Washington și Iran. Preşedintele american Donald Trump a declarat că vicepreşedintele JD Vance a contactat autorităţile iraniene în legătură cu furnizarea de materiale medicale. Teheranul a confirmat primirea unei scrisori, dar nu a transmis încă un răspuns.

Giovanni Staunovo, analist la UBS, consideră că riscul unei escaladări militare şi al întreruperii livrărilor rămâne ridicat, în pofida iniţiativelor diplomatice. Incertitudinile tot mai mari au determinat marii jucători din industrie, precum ExxonMobil și Chevron, să își anuleze prezența conducerii la un summit petrolier important programat în Emiratele Arabe Unite.

Potrivit analizelor Saxo Bank, volatilitatea cotațiilor ar putea rămâne ridicată în săptămânile următoare, sub influența alegerilor din Statele Unite și Israel. Chiar și după o eventuală încheiere a ostilităților, specialiștii băncii estimează că prețul țițeiului va rămâne ancorat în intervalul 70–90 de dolari pe baril, peste nivelul de 60–70 de dolari înregistrat înainte de conflict, din cauza riscului persistent de reluare a confruntărilor și a necesității de refacere a stocurilor globale.