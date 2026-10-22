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Atac cu maceta într-un liceu din Pitești. Un elev a fost rănit

Atac cu maceta într-un liceu din Pitești. Un elev a fost rănitpolitie / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Un incident violent a avut loc joi dimineață, 22 octombrie 2026, la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din municipiul Pitești, unde un elev ar fi atacat mai mulți colegi cu o macetă, potrivit IGSU Arges . Potrivit informațiilor publicate de ePitești.ro, un adolescent de 15 ani a suferit o rană la antebraț, iar la unitatea de învățământ a intervenit un echipaj SMURD.

Cazul a fost semnalat în cursul dimineții, iar polițiștii au intervenit la fața locului. Primele informații indică faptul că incidentul s-ar fi produs în interiorul liceului, în zona grupurilor sanitare. Autoritățile urmează să stabilească exact cum s-a desfășurat agresiunea și ce a dus la izbucnirea conflictului.

Un elev de 15 ani ar fi fost rănit

Conform relatării publicate de ePitești.ro, unul dintre adolescenți ar fi fost lovit la nivelul antebrațului în timpul incidentului. Un echipaj medical SMURD a ajuns la liceu pentru a-i acorda îngrijiri.

Primele informații publicate de presa locală arătau că elevul rănit urma să fie transportat la spital pentru evaluare și tratament. Până la confirmarea oficială a stării sale medicale, nu pot fi făcute precizări suplimentare privind gravitatea leziunii.

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De asemenea, nu există, în informațiile disponibile la momentul redactării, suficiente date confirmate pentru a stabili dacă au existat și alte victime sau dacă alți elevi au avut nevoie de asistență medicală.

Elevul suspectat de atac, preluat de polițiști

Potrivit aceleiași publicații, adolescentul bănuit că ar fi folosit maceta a fost preluat de polițiști după incident.

Împrejurările în care a fost adusă arma albă în unitatea de învățământ, succesiunea evenimentelor și eventualele motive ale agresiunii urmează să fie clarificate de autorități.

În această etapă, informațiile disponibile provin din relatări preliminare ale presei locale. Stabilirea responsabilităților și a eventualelor măsuri legale depinde de rezultatele verificărilor oficiale.

Siguranța elevilor, din nou în atenție

Incidentul din Pitești readuce în atenție problema siguranței în unitățile de învățământ și necesitatea intervenției rapide în situațiile de violență între elevi.

Pentru a înțelege pe deplin ce s-a întâmplat la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu”, sunt necesare informații suplimentare din partea Poliției și a reprezentanților instituției de învățământ. Până la publicarea unor precizări oficiale, detaliile privind circumstanțele atacului trebuie tratate cu prudență.

Incidentul este în curs de clarificare, iar articolul poate fi actualizat pe măsură ce apar informații confirmate despre starea elevului rănit și despre măsurile dispuse de autorități.

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