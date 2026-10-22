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Un mort și opt răniți în Arabia Saudită, în urma unui atac al Houthi

Un mort și opt răniți în Arabia Saudită, în urma unui atac al Houthi
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile din Arabia Saudită au dat vina miercuri pe teroriștii Houthi, susținuți de dictatura islamistă din Iran, pentru un nou atac asupra unui aeroport civil, soldat cu victime, în timp ce SUA au declarat că retrag o parte din personalul diplomatic din țară ca răspuns la amenințările continue din partea grupării cu sediul în Yemen, potrivit WSJ.

SUA își retrag personalul neesențial din Arabia Saudită

Autoritatea Generală a Aviației Civile din Arabia Saudită a declarat că o persoană a fost ucisă și alte opt au fost rănite în atacul de miercuri care a lovit aeroportul internațional din orașul estic Dammam, o zonă producătoare de petrol din apropierea Bahrainului, care găzduiește mii de lucrători străini din industrie.

Tot miercuri, Departamentul de Stat al SUA a declarat că a ordonat plecarea din Arabia Saudită a angajaților guvernului american care nu sunt în situații de urgență și a membrilor familiilor acestora, ca răspuns la intensificarea ostilităților împotriva Arabiei Saudite de către teroriștii Houthi.

Agenția a menționat atacurile asupra aeroporturilor civile și a altor elemente de infrastructură critică ce au dus la victime civile și perturbări grave ale călătoriilor, iar un oficial de rang înalt al administrației a avertizat că ostilitățile au potențialul de a escalada rapid, inclusiv dincolo de zona imediată.

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Arabia Saudită, tot mai des ținta atacurilor teroriștilor Houthi

Incidentul de la aeroportul Dammam vine în urma celei mai sângeroase serii de atacuri asupra Arabiei Saudite din ultimul deceniu, la începutul acestei luni, când atacurile cu rachete ale teroriștilor Houthi au lovit principalul aeroport internațional al țării, Riyadh. În atacul din 10 octombrie, cel puțin 12 persoane au fost ucise și sute rănite.

Incendiu rafinarie Arabia Saudită

Incendiu rafinarie Arabia Saudită / sursa foto: captură X

Houthi, care nu par să-și fi asumat imediat responsabilitatea pentru cel mai recent incident, au amenințat, de asemenea, navele maritime din Marea Roșie din jurul strâmtorii Bab al-Mandeb, în ​​largul coastei Yemenului, și au atacat conductele de petrol saudite.

Incidentele au zguduit Arabia Saudită și au ilustrat capacitatea teroriștilor Houthi de a ataca în adâncul țării.

Regimul islamist din Iran, în spatele atacurilor

La aproape opt luni de când SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului, teroriștii Houthi din Yemen, care împărtășesc aceeași ideologie cu regimul islamist de la Teheran, devine o dimensiune din ce în ce mai îngrijorătoare a ostilităților din Orientul Mijlociu.

Președintele Trump a intensificat limbajul amenințător la adresa Teheranului, dar a declarat, de asemenea, că SUA nu va ataca țara înainte de alegerile intermediare din SUA din 3 noiembrie.

Iranul a furnizat mult timp arme teroriștilor din Yemen. Pe lângă atacul de la aeroport, armata saudită a declarat că a interceptat și distrus patru drone în partea estică a teritoriului său.

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