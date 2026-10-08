Trei persoane au fost ucise și câteva zeci au fost rănite în atacurile asupra aeroporturilor din Arabia Saudită, au anunțat miercuri autoritățile aviației civile saudite, în contextul intensificării luptelor din Yemen între teroriștii Houthi și trupele guvernamentale susținute de saudiți, potrivit Reuters. În același timp, coaliția condusă de Arabia Saudită anunță neutralizarea a peste 1.800 de luptători ai Houthi, iar Siria ar putea trimite trupe în ajutor, cu acordul SUA.

O persoană a fost ucisă și alte opt au fost rănite într-un atac asupra Aeroportului Internațional Regele Khalid din Riyadh, capitala.

Un atac separat asupra Aeroportului Regional Abha s-a soldat cu doi morți și 28 de răniți.

Ca răspuns, coaliția condusă de saudiți care luptă în Yemen a promis represalii, avertizând că atacurile „nu vor rămâne nepedepsite”.

Miercuri seară, coaliția a declarat că a lansat atacuri de represalii împotriva a peste 80 de site-uri militare Houthi din guvernoratele yemenite Saada, Hodeidah, Jawf și Marib, a precizat sursa de informație.

Forțele guvernamentale din Yemen au declarat miercuri că au efectuat mii de atacuri împotriva țintelor houthi în cadrul Operațiunii „Zorii Yemenului”, susținând că 1.860 de luptători au fost „neutralizați”.

„În cadrul Operațiunii «Zorii Yemenului», forțele armate au executat 2.103 operațiuni de țintire împotriva diferitelor ținte militare ale milițiilor Houthi pe toate fronturile, rezultând neutralizarea a 1.860 de membri ai milițiilor și distrugerea a sute de poziții și materiale militare”, a declarat un purtător de cuvânt al forțelor armate pe X.

Într-o declarație publicată pe X, purtătorul de cuvânt al coaliției, generalul-maior Turki al-Maliki, a mai declarat că 82 de ținte au fost distruse în Saada, Hodeidah, al-Jawf și Marib, inclusiv 11 depozite de rachete balistice găsite în zone muntoase.

Siria analizează dacă să trimită trupe în Yemen pentru a sprijini coaliția condusă de saudiți împotriva houthi, potrivit Axios.

Citând oficiali americani, publicația a declarat că Arabia Saudită și Siria au discutat despre posibila desfășurare de trupe, președintele sirian Ahmed al-Sharaa analizând cererea, dar neluând încă o decizie finală.

Siria ar putea trimite între 10.000 și 20.000 de soldați, a relatat publicația.

Problema a fost discutată în timpul unei întâlniri între al-Sharaa și prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman la Riad, la începutul acestei săptămâni.

Deși Statele Unite nu au luat public o poziție cu privire la o posibilă desfășurare de trupe, Washingtonul a fost consultat de ambele țări și nu se opune în principiu unei desfășurări siriene.

Președintele Donald Trump a declarat pe 5 octombrie că actuala campanie militară împotriva teroriștilor houthi „va funcționa foarte bine”.