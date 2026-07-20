Războiul din Orientul Mijlociu se extinde îngrijorător după ce teroriștii houthi, susținuți de Iran, au declarat un embargo maritim asupra Arabiei Saudite după ce au acuzat regatul de atacarea aeroportului Sana'a și de menținerea unei blocade de ani de zile, punând în pericol una dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume, potrivit Euronews.

Gruparea Houthi din Yemen, susținută de dictatura islamistă de la Teheran, a anunțat luni că impune embargo maritim împotriva Arabiei Saudite, ca represalii pentru blocada asupra Yemenului și a unui atac recent asupra Aeroportului Internațional Sana'a, amenințând o altă cale navigabilă vitală pentru transportul maritim global - Bab el-Mandeb și stârnind temeri de un nou conflict.

Un purtător de cuvânt al teroriștilor houthi, Yahya Saree, a spus într-o declarație video că interdicția maritimă împotriva Arabiei Saudite va intra în vigoare imediat, descriind-o ca fiind o „ecuație de «ochi pentru ochi»”.

Teroriștii nu au specificat cum va fi aplicat embargoul, dar adjunctul șefului biroului media houthi, Nasruddin Amer, a declarat pe X că strâmtoarea Bab el-Mandeb va fi închisă ca răspuns la ceea ce a numit „blocada nedreaptă a Arabiei Saudite asupra yemeniților de peste 10 ani”.

Bab el-Mandeb, situat în vârful sudic al Peninsulei Arabice - al cărei nume înseamnă „Poarta Lacrimilor” în arabă - este poarta de acces către Marea Roșie, prin care trece de obicei aproximativ 12% din comerțul mondial. Un sfert din comerțul global cu containere tranzitează prin strâmtoarea lată de 32 de kilometri către și dinspre Canalul Suez.

O închidere ar obliga navele să aleagă ruta mult mai lungă din jurul Capului Bunei Speranțe, adăugând două până la trei săptămâni la călătoriile dintre Asia și Europa și crescând brusc costurile de transport maritim.

Teroriștii houthii - cunoscuți anterior sub numele de Ansar Allah - și-au demonstrat anterior capacitatea de a perturba transportul maritim de acolo, când au vizat navele timp de luni de zile în timpul războiului dintre Israel și teroriștii Hamas din Gaza, peste 100 de nave fiind atacate.

Multe companii maritime importante au suspendat tranzitele prin Marea Roșie în timpul campaniei, în timp ce SUA și mai mulți aliați au lansat o misiune navală multinațională pentru a proteja transportul maritim comercial.

Nu este clar dacă Houthii vor relua acest nivel de atac împotriva Arabiei Saudite vecine.

Nu a existat un răspuns imediat din partea Arabiei Saudite. Regatul s-a confruntat deja cu presiuni, deoarece folosește conducta sa est-vest către Marea Roșie ca alternativă la Strâmtoarea Ormuz, care rămâne sub o blocadă impusă de Teheran la scurt timp după atacurile americano-israeliene asupra Iranului din 28 februarie, în salva de deschidere a războiului.

Arabia Saudită a trimis milioane de barili de țiței pe zi prin conductă.

Războiul civil din Yemen a început în 2014, când rebelii au ocupat capitala Sana'a și o mare parte din nordul Yemenului și au forțat guvernul să se exileze. Un armistițiu a fost încheiat în 2022.

Acest armistițiu a fost amenințat în ultimele zile, după ce teroriștii houthii au declarat că saudiții au atacat aeroportul din Sana'a în încercarea de a afecta un zbor care transporta lideri ai grupării înapoi din Iran, unde au participat la înmormântarea ayatollahului Ali Khamenei. Avionul a aterizat în siguranță pe un alt aeroport.

Houthii au lansat apoi rachete și drone pe Aeroportul Internațional Abha din Arabia Saudită, în cea mai semnificativă confruntare din ultimii ani.

Teroriștii houthi sunt o parte crucială a așa-numitei „Axe a Rezistenței” inițiate de dictatura islamistă din Iran, care mai include grupările teroriste Hezbollah din Liban, Hamas din Gaza și unele miliții în Irak.