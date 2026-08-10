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Mojtaba Khamenei, întâlnire cu președintele Iranului. Liderul suprem nu a mai apărut public din martie

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Mojtaba Khamenei, întâlnire cu președintele Iranului. Liderul suprem nu a mai apărut public din martieMojtaba Khamenei. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Liderul suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, s-a întâlnit la sfârșitul lunii iulie cu președintele Massoud Pezeshkian, a anunțat biroul său. Khamenei nu a mai apărut în public de când a fost desemnat lider suprem, în martie, iar discreția sa a alimentat speculații privind starea de sănătate și relațiile cu alți oficiali de rang înalt, relatează AFP.

„Massoud Pezeshkian s-a întâlnit cu ayatollahul Mojtaba Khamenei şi a discutat cu el, la începutul celui de-al treilea an al preşedinţiei sale”, la sfârşitul lui iulie, a anunţat duminică într-un comunicat biroul liderului suprem iranian.

Întâlnirea a vizat principalele probleme cu care se confruntă Iranul, inclusiv situația militară și relațiile economice externe.

Situația militară și relațiile economice, pe agenda discuțiilor

Cei doi au „examinat în detaliu problemele şi mizele ţării”, şi anume ”situaţăia militară actuală şi perspctivele viitoare”, dar şi ”relaţiile economice cu parteneri străini”, a precizat biroul, în contextul războiului cu Statele Unite.

Massoud Pezeshkian anunța săptămâna trecută că legătura cu liderul suprem, care are ultimul cuvânt în marile direcții ale statului iranian, este ”foarte dificilă în acest moment”.

Președintele declara la începutul lunii mai că avusese deja o întâlnire cu Mojtaba Khamenei, fără să indice însă data. Biroul liderului suprem nu a comentat atunci informația.

Massoud Pezeshkian

Massoud Pezeshkian. Sursa foto: X

Mojtaba Khamenei nu a mai apărut în public din martie

Mojtaba Khamenei a fost rănit pe 28 februarie, în prima zi a războiului lansat de Statele Unite și Israel în Iran. În aceeași zi, tatăl său și predecesorul la conducerea țării, Ali Khamenei, a fost ucis.

De la desemnarea sa ca lider suprem, Mojtaba Khamenei nu a mai apărut public și comunică doar prin intermediul unor declarații și comunicate care îi sunt atribuite.

Un general din cadrul Gardienilor Revoluției, citat duminică de agenția iraniană Tasnim, a anunțat că imagini cu Mojtaba Khamenei alături de populație și în timpul unor întâlniri cu comandanți ai forțelor armate urmează să fie ”publicate în viitor”.

Nu a fost indicată însă o dată pentru publicarea imaginilor. Acestea ar urma să fie primele imagini publice cu Mojtaba Khamenei de când a fost desemnat lider suprem.

Absența publică a alimentat speculații

Discreția liderului suprem, inclusiv în contextul războiului cu Statele Unite, a alimentat speculații privind relațiile sale cu alți oficiali iranieni de rang înalt.

Absența lui Mojtaba Khamenei de la funeraliile tatălui său, organizate în luna iulie, a ridicat și întrebări privind starea sa de sănătate sau posibilitatea unui eventual asasinat.

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