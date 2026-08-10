FC Botoșani rămâne fără victorie în Superligă. Egal fără goluri împotriva nou-promovatei Corvinul
- Nicolae Comănescu
- 10 august 2026, 21:06
Meciul dintre FC Botoșani și Corvinul Hunedoara, desfășurat în runda a 4-a din Superliga de fotbal, s-a încheiat fără goluri. Confruntarea de pe terenul moldovenilor a oferit ocazii importante la ambele porți, însă tabela de marcaj a rămas neschimbată până la fluierul final.
FC Botoșani rămâne fără victorie în Superligă. Egal fără goluri împotriva nou-promovatei Corvinul
Ambele formații au căutat deschiderea de scor încă din primele minute. Gazdele au ratat o ocazie uriașă prin Andrei Dumiter, care a rămas singur în fața portarului Codruț Sandu, însă nu a reușit să îl învingă pe tânărul goalkeeper al hunedorenilor.
Răspunsul oaspeților a venit câteva minute mai târziu. În minutul 27, Andrej Fabry a trimis o lovitură puternică ce a nimerit bara porții adverse, fiind cea mai clară ocazie a formației vizitatoare din prima repriză.
Eliminare în tabăra oaspeților și bară în ultimul minut
Repriza secundă a adus mai multă tensiune pe gazon. Corvinul Hunedoara a fost nevoită să joace ultimele 20 de minute în inferioritate numerică. Fundașul iordanian Mohammad Abualnadi a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 73 și a fost trimis timpuriu la cabine.
Cu un om în plus pe teren, FC Botoșani a exercitat o presiune constantă pe final de meci. Cea mai mare ocazie a moldovenilor a venit în minutul 89, când Jovan Markovic a trimis mingea în bară, ratând șansa de a aduce toate cele trei puncte echipei sale.
FC Botoșani își prelungește seria fără victorie
Rezultatul de egalitate lasă gruparea din Botoșani fără nicio victorie în acest start de campionat. Cu un bilanț de trei remize și o înfrângere, echipa gazdă caută încă primul succes al sezonului. De cealaltă parte, nou-promovata din Hunedoara obține un punct prețios în deplasare, obținut în condiții dificile.
Caseta tehnică a meciului
Echipele s-au înfruntat pe Stadionul Municipal din Botoșani în cadrul etapei a patra.
Cartonaș roșu: Mohammad Abualnadi (Corvinul, minutul 73).
Brigada de arbitri l-a avut la centru pe Radu Marian Petrescu, asistat la linii de Adrian Ghinguleac și Mircea Grigoriu, toți trei din București. Cel de-al patrulea oficial a fost Andrei Moroiță din Ploiești.
Sistemul de arbitraj video a fost gestionat de Cristina Trandafir din București, avându-l ca asistent video pe Iulian Dima, tot din Capitală. Delegații partidei au fost Vladimir Urzică și Ioan Mironaş, ambii din Piatra Neamț, reprezentând Comisia Centrală a Arbitrilor, respectiv Liga Profesionistă de Fotbal.