Meciul dintre FC Botoșani și Corvinul Hunedoara, desfășurat în runda a 4-a din Superliga de fotbal, s-a încheiat fără goluri. Confruntarea de pe terenul moldovenilor a oferit ocazii importante la ambele porți, însă tabela de marcaj a rămas neschimbată până la fluierul final.

Ambele formații au căutat deschiderea de scor încă din primele minute. Gazdele au ratat o ocazie uriașă prin Andrei Dumiter, care a rămas singur în fața portarului Codruț Sandu, însă nu a reușit să îl învingă pe tânărul goalkeeper al hunedorenilor.

Răspunsul oaspeților a venit câteva minute mai târziu. În minutul 27, Andrej Fabry a trimis o lovitură puternică ce a nimerit bara porții adverse, fiind cea mai clară ocazie a formației vizitatoare din prima repriză.

Repriza secundă a adus mai multă tensiune pe gazon. Corvinul Hunedoara a fost nevoită să joace ultimele 20 de minute în inferioritate numerică. Fundașul iordanian Mohammad Abualnadi a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 73 și a fost trimis timpuriu la cabine.

Cu un om în plus pe teren, FC Botoșani a exercitat o presiune constantă pe final de meci. Cea mai mare ocazie a moldovenilor a venit în minutul 89, când Jovan Markovic a trimis mingea în bară, ratând șansa de a aduce toate cele trei puncte echipei sale.

Rezultatul de egalitate lasă gruparea din Botoșani fără nicio victorie în acest start de campionat. Cu un bilanț de trei remize și o înfrângere, echipa gazdă caută încă primul succes al sezonului. De cealaltă parte, nou-promovata din Hunedoara obține un punct prețios în deplasare, obținut în condiții dificile.

Echipele s-au înfruntat pe Stadionul Municipal din Botoșani în cadrul etapei a patra.

Cartonaș roșu: Mohammad Abualnadi (Corvinul, minutul 73).

Brigada de arbitri l-a avut la centru pe Radu Marian Petrescu, asistat la linii de Adrian Ghinguleac și Mircea Grigoriu, toți trei din București. Cel de-al patrulea oficial a fost Andrei Moroiță din Ploiești.

Sistemul de arbitraj video a fost gestionat de Cristina Trandafir din București, avându-l ca asistent video pe Iulian Dima, tot din Capitală. Delegații partidei au fost Vladimir Urzică și Ioan Mironaş, ambii din Piatra Neamț, reprezentând Comisia Centrală a Arbitrilor, respectiv Liga Profesionistă de Fotbal.