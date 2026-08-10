Partidul rus care se opune războiului din Ucraina, exclus din alegeri

Curtea Supremă a Rusiei a exclus Yabloko din alegerile pentru Duma de Stat, după o acțiune deschisă de partidul rus Rodina. Aproximativ 500 de susținători ai formațiunii, cunoscută pentru opoziția față de războiul din Ucraina, s-au adunat luni, 10 august, în fața instanței din Moscova, în timp ce în zonă era prezentă și o dubă a poliției, potrivit Kommersant.

"Iabloko! Iabloko! Iabloko!", au scandat manifestanţii în faţa clădirii, unde era prezentă şi o dubă a poliţiei.

Procesul a fost deschis vineri, 7 august, de partidul Rodina, care a solicitat anularea înregistrării listei federale a candidaților Yabloko pentru alegerile parlamentare. Președintele Yabloko, Nikolai Rybakov, a spus că „argumentul principal" folosit în proces a inclus chiar sprijinul exprimat de simpatizanții formațiunii: "postările, videoclipurile, aprecierile tale".

În cadrul dosarului, Yabloko a fost acuzat de incitare la extremism, încălcarea integrității teritoriale a Rusiei, sprijinirea minorităților sexuale și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală în timpul campaniei electorale.

Comisia Electorală Centrală a Rusiei a considerat justificate acuzațiile referitoare la încălcarea legislației privind proprietatea intelectuală. Un reprezentant al CEC a declarat în fața Curții Supreme că aceste încălcări reprezintă un motiv pentru eliminarea partidului din alegerile pentru Duma de Stat.

Comisia a susținut că este vorba despre încălcări ale drepturilor de autor produse în timpul campaniei electorale. CEC a invocat și date furnizate de Rosfinmonitoring, potrivit cărora pe lista federală a partidului s-ar afla persoane care au primit finanțare externă în perioada anterioară anului electoral. De asemenea, unele contrapărți ale formațiunii ar fi avut încasări provenite din surse străine. Un reprezentant al Procuraturii Generale a Rusiei s-a pronunțat, la rândul său, în favoarea eliminării Yabloko din alegeri și a susținut argumentele prezentate de Comisia Electorală Centrală.

Printre acuzațiile privind drepturile de autor se află folosirea expresiei "Să fie mereu soare" și a formulării "Dacă doar nu ar exista război" într-un interviu cu Grigory Yavlinsky, fără indicarea autorului. Rodina a reclamat și utilizarea unor imagini cu Dmitri Medvedev și Victoria Boni, a unui cadru din filmul Război și pace și a unei fotografii care prezenta consecințele bombardamentelor de la Hiroshima.

Formațiunea a susținut separat că sigla Yabloko ar fi fost realizată pe baza afișului lui El Lissitzky "Beat the Whites with a Red Wedge." În timpul audierilor, reprezentantul Yabloko a întrebat dacă vreunul dintre deținătorii drepturilor de autor a formulat o plângere în acest sens. Rodina a răspuns că acest lucru "nu este obligatoriu".

Nepotul autorului versurilor cântecului "Let There Always Be the Sun", Gleb Oshanin, a declarat însă că nu are nicio pretenție față de Yabloko și că nu a autorizat Rodina să îi reprezinte interesele. Anterior, fiul compozitorului Arkady Ostrovsky, cel care a compus muzica piesei, permisese Yabloko să o folosească.

Partidul a susținut și că expresia reclamată apărea într-un interviu cu Yavlinsky, care nu este candidat la actualele alegeri, astfel că publicația nu ar avea legătură cu respectiva campanie electorală.

⚡️ Russia’s Yabloko party has been BANNED from running in the State Duma elections The decision was made by Russia’s Supreme Court. Yabloko is the only political force that takes an anti-war position under the current circumstances. The reason for removing the party is absurd,… pic.twitter.com/wPH4xZrK9r — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2026

Un alt argument folosit în proces a vizat mesajele pentru pace promovate de Yabloko.

Rodina a susținut că unele materiale electorale ale partidului ar conține semne de extremism tocmai din cauza acestor apeluri. Potrivit reclamantului, în condițiile în care părți din regiunile "DPR", Zaporozhye și Kherson sunt controlate de Ucraina, solicitarea păcii ar însemna acceptarea "ocupației" unei părți din teritoriul considerat de Rusia drept propriu.

Din această perspectivă, apelurile la pace ar putea fi interpretate, potrivit Rodina, drept un îndemn la încălcarea integrității teritoriale a Rusiei.

Reprezentantul partidului reclamant a susținut și că apelurile pentru pace, în actualul context, ar echivala cu sprijinirea "regimului nazist".

Avocatul partidului, Haji Aliyev, a declarat în fața Curții Supreme că formațiunea nu a primit bani direct din surse străine.

„Scrisoarea depusă de Rosfinmonitoring nu are legătură cu cazul analizat și nu este probă. Acest document nu are legătură cu subiectul probei. Procurorul a distorsionat esența certificatului – fondurile nu proveneau de la persoane străine către partid, ci proveneau de la cetățeni ruși, însă pentru cetățenii ruși proveneau din surse străine", a spus Aliyev.

Potrivit avocatului, suma de 2,8 milioane de ruble menționată în documentul Rosfinmonitoring fusese primită de cetățeni ruși din surse externe. Aceștia ar fi transferat ulterior doar 16.900 de ruble către Yabloko sub formă de donații. Anterior, un reprezentant al Comisiei Electorale Centrale declarase că instituția a primit informații de la Rosfinmonitoring referitoare la finanțarea externă a unor candidați.

„Răspunsul Rosfinmonitoring: în perioada dinaintea campaniei electorale, în iulie-august 2026, există informații că lista federală include persoane care au primit finanțare străină", a spus reprezentantul CEC.

Potrivit acestuia, unii reprezentanți ai formațiunii ar fi primit fonduri din Statele Unite, Germania, Emiratele Arabe Unite și alte câteva state. Un reprezentant al Procuraturii Generale a afirmat ulterior că documentul respectiv reprezintă un temei pentru eliminarea partidului din alegeri.

Judecătorul Curții Supreme care a prezidat audierea, Veaceslav Kirilov, este același magistrat care a scos în afara legii organizația pentru drepturile omului Memorial, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2022, potrivit EFE. Procesul seamănă cu o altă acțiune intentată de Rodina luna trecută în regiunea Karelia.

În acel caz, Curtea Supremă locală a decis eliminarea Yabloko din alegerile pentru adunarea regională. Mai mulți dintre candidații cunoscuți ai partidului, inclusiv liderul formațiunii, fuseseră deja descalificați pentru criticarea războiului sau în urma unor acuzații de extremism. Printre motive s-a aflat inclusiv publicarea pe rețelele sociale a unor imagini cu fostul lider al opoziției ruse Aleksei Navalnîi.

Autoritățile și alte partide importante se tem că Yabloko ar putea concentra votul de protest împotriva campaniei militare. Potrivit sondajelor Centrului Levada, două treimi dintre ruși ar dori ca aceasta să se încheie cât mai repede.

Curtea Supremă a Rusiei a admis în cele din urmă cererea formulată de Rodina și a anulat înregistrarea listei federale a candidaților Yabloko pentru Duma de Stat, potrivit Interfax.

„Pretențiile trebuie satisfăcute," a anunțat judecătorul decizia.

Nikolai Rybakov a declarat în timpul dezbaterilor că partidul nu a încălcat legea și că își va apăra în continuare poziția politică. El a susținut că procesul arată lipsa de încredere a organismelor statului și a sistemului în capacitatea de a organiza alegeri competitive.

„Lucrăm în Rusia în condiții dificile, având în vedere poziția noastră politică. Totuși, nu ascundem această poziție. Aceasta este viziunea noastră asupra intereselor țării și ale viitorului său. Este important pentru noi să rămânem și să lucrăm în țară, să păstrăm legătura cu oamenii care locuiesc aici și pentru care ne facem treaba. Vom face tot posibilul pentru a ne asigura că Rusia devine un stat democratic prosper”, a spus liderul partidului.

Rybakov a afirmat și că Yabloko nu îi plătește pe tinerii care realizează videoclipuri în sprijinul formațiunii.

„Tinerii care fac videoclipuri în sprijinul nostru și care au venit astăzi la Curtea Supremă, nu le plătim nimic. Ne susțin pur și simplu pentru că vor să trăiască în Rusia și nu vor să fie uciși. Nu știu cum să explic asta reclamanților”, a mai spus acesta.