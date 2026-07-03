Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a transmis un nou mesaj dur la adresa Finlandei, după ce autoritățile de la Helsinki au eliminat interdicția legală privind găzduirea armelor nucleare.

Într-o postare publicată pe platforma X, oficialul rus a susținut că decizia schimbă statutul de securitate al statului nordic și îl transformă într-o potențială țintă pentru arsenalul nuclear al Moscovei.

Mesajul vine la scurt timp după adoptarea modificărilor legislative prin care Finlanda își aliniază legislația la politica de descurajare nucleară a NATO.

Deși autoritățile finlandeze au precizat în repetate rânduri că nu intenționează să desfășoare arme nucleare pe teritoriul țării în timp de pace, schimbarea legii a fost criticată dur de Kremlin.

În postarea publicată pe X, Dmitri Medvedev a scris:

„Finlanda și-a ridicat interdicția de a găzdui arme nucleare. Ce schimbă asta pentru finlandezi? Doar un lucru minor: țara lor se află acum pe lista țintelor nucleare ale Rusiei. Bucură-te, Finlanda, ai atins securitatea maximă.”

Declarația reprezintă una dintre cele mai dure reacții venite din partea unui oficial rus după schimbarea legislației finlandeze și se înscrie în seria avertismentelor formulate de Moscova în urma aderării Finlandei la NATO.

Parlamentul Finlandei a aprobat modificarea legislației care elimina interdicția totală privind importul, transportul, deținerea sau desfășurarea armelor nucleare pe teritoriul țării, atunci când acest lucru este necesar în cadrul politicii de apărare.

Finland has lifted its ban on hosting nuclear weapons. What does that change for the Finns? Just one minor thing: their country is now on Russia's nuclear target list. Rejoice, Finland, you’ve reached peak security! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 2, 2026

Guvernul de la Helsinki a argumentat că măsura este necesară pentru compatibilitatea deplină cu strategia de descurajare a Alianței Nord-Atlantice.

Totuși, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat anterior că țara nu intenționează să găzduiască arme nucleare în timp de pace și că modificarea legislativă nu înseamnă desfășurarea automată a acestora pe teritoriul finlandez.

Finlanda a devenit membră NATO în aprilie 2023, ca răspuns la deteriorarea mediului de securitate din Europa după invazia Rusiei în Ucraina.

De atunci, relațiile dintre Helsinki și Moscova s-au răcit semnificativ, iar oficialii ruși au avertizat în repetate rânduri că extinderea infrastructurii NATO în apropierea granițelor Rusiei va determina măsuri militare de răspuns.

Noua declarație a lui Dmitri Medvedev reflectă această poziție și accentuează retorica tot mai dură dintre cele două state.