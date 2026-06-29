Congresul electoral al partidului Rusia Unită, desfășurat la Moscova, a adus o schimbare importantă în strategia politică a Kremlinului. Fostul președinte Dmitri Medvedev nu a fost inclus pe lista principalilor candidați ai formațiunii, în timp ce ministrul de Externe Serghei Lavrov și primarul Moscovei, Serghei Sobianin, vor deschide lista electorală, arată Meduza.io.

Este pentru prima dată în ultimii 19 ani când Rusia Unită va intra în alegeri prezentându-se explicit drept partidul președintelui Vladimir Putin, decizia fiind oficializată în timpul congresului.

Excluderea lui Dmitri Medvedev de pe lista candidaților reprezintă un nou eșec pentru actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate, care, potrivit mai multor surse citate de presa rusă, a încercat în repetate rânduri să obțină un loc în fruntea formațiunii.

La începutul anului, publicațiile Vedomosti și RBC relatau că Administrația Prezidențială și Rusia Unită conveniseră asupra unei formule în care Medvedev urma să conducă grupul celor cinci candidați principali. Ulterior însă, surse apropiate Kremlinului au susținut că popularitatea redusă a politicianului a schimbat planurile.

Potrivit publicației Meduza, Medvedev spera că o poziție de vârf pe lista partidului i-ar permite să-și „recapitalizeze imaginea” și să candideze ulterior pentru funcția de președinte al Dumei de Stat.

Totuși, mai multe surse apropiate Administrației Prezidențiale au explicat că includerea lui Medvedev în fruntea listei ar fi afectat obiectivele electorale ale partidului de guvernământ. Argumentul invocat a fost că politicianul „este în mod clar pro-război. Și oamenii s-au săturat de război”.

Potrivit acelorași surse, atât președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, cât și Serghei Kiriyenko, responsabil de blocul politic al Administrației Prezidențiale, s-au opus prezenței lui Medvedev în fruntea listei.

În forma finală aprobată de Vladimir Putin, primul loc pe lista Rusia Unită îi revine ministrului de Externe Serghei Lavrov, urmat de primarul Moscovei, Serghei Sobianin.

Pe următoarele poziții se află Vladislav Golovin, lider al organizației de tineret „Yunarmiya”, Maria Lvova-Belova, avocatul poporului pentru copii, și corespondentul de război Evgheni Poddubnîi.

Potrivit unor surse apropiate Kremlinului, această formulă a fost stabilită în ultimele zile înaintea congresului, după ce Vladimir Putin a aprobat varianta finală.

Deși Serghei Sobianin rămâne unul dintre cei mai populari politicieni din Rusia, surse din partid afirmă că acesta nu este pe deplin satisfăcut de componența listei.

„Autoritatea primarului Moscovei este un atu evident, dar există riscul ca aceasta să fie diluată de personalități ale căror realizări în politica internă și administrația publică nu sunt evidente nici măcar pentru conducerea partidului”, a declarat o sursă din Rusia Unită.

În deschiderea congresului, Vladimir Putin a declarat că alegerile parlamentare vor avea loc „în termenul legal stabilit” și a promis continuarea dezvoltării economice a Rusiei.

În discursul său, liderul de la Kremlin i-a criticat și pe „bloggerii politici” care, în opinia sa, refuză să părăsească aplicațiile de mesagerie și birourile.

Congresul a marcat și schimbarea mesajului electoral al formațiunii. Materialele de campanie afișate la eveniment au prezentat Rusia Unită drept „partidul președintelui”, iar sloganul oficial a fost: „A fi de partea lui Putin este minimul necesar”.