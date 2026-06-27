Ambasada Rusiei în România a publicat sâmbătă pe Facebook un mesaj al Mariei Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, în care este criticată decizia privind interzicerea simbolurilor de stat ale Rusiei la Cupa Mondială Challenge de gimnastică ritmică desfășurată la Cluj-Napoca, în perioada 26–28 iunie.

În mesajul redistribuit de reprezentanța diplomatică rusă, oficialul de la Moscova acuză o „politizare a sportului” și susține că sportivele din Rusia au fost afectate de restricții privind drapelul și imnul național.

„Participanții ruși la competiția de gimnastică ritmică FIG World Challenge Cup, desfășurată în orașul românesc Cluj-Napoca în perioada 26-28 iunie, s-au confruntat cu un nou exemplu de arbitrar vădit și de politizare a sportului internațional”, a transmis Maria Zaharova.

Aceasta susține că, în ciuda unor decizii ale forurilor internaționale de gimnastică, sportivelor ruse nu li s-a permis utilizarea simbolurilor naționale.

Zaharova afirmă că menținerea restricțiilor ar fi fost determinată de autoritățile locale, făcând referire la primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

„Nici organizatorii competiției, nici autoritățile nu au îndrăznit să i se opună acestui politician local”, a afirmat aceasta, susținând că măsura ar fi fost justificată prin referiri la „statul agresor”.

În același mesaj, Maria Zaharova acuză România de „rusofobie” și afirmă că țara noastră nu ar trebui să mai organizeze competiții internaționale de anvergură.

„Este regretabil că rusofobia cultivată în România în toți acești ani produce asemenea efecte monstruoase”, a mai transmis oficialul rus.

În final, Zaharova a adăugat că Rusia „nu va lăsa această situație fără consecințe”.

Reacțiile vin după ce Rusia s-a retras de la Cupa Mondială Challenge de gimnastică ritmică de la Cluj-Napoca, în urma deciziei anunțate de autoritățile locale privind interzicerea drapelului Rusiei și a intonării imnului național.