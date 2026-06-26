Federația Rusă de Gimnastică s-a retras de la Cupa Mondială Challenge la gimnastică ritmică de la Cluj-Napoca, după ce organizatorii nu au permis sportivilor ruși să concureze sub drapelul și imnul național, potrivit informațiilor furnizate de agenția TASS.

Kremlinul califică decizia drept una „scandaloasă” și susține că aceasta contravine regulilor stabilite de forurile internaționale.

Competiția se desfășoară în perioada 26-28 iunie la Cluj-Napoca și face parte din calendarul oficial al Federației Internaționale de Gimnastică.

Controversa a izbucnit în ziua deschiderii evenimentului, după ce Federația Rusă de Gimnastică a anunțat retragerea delegației sale, invocând încălcări grave ale regulamentului de către organizatori.

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a criticat în termeni duri hotărârea autorităților locale din Cluj-Napoca privind interzicerea utilizării simbolurilor naționale ale Rusiei în cadrul competiției.

„Acesta este un caz scandalos. Relațiile federației noastre cu federația internațională au fost restabilite în totalitate, iar gimnaștii noștri au dreptul să evolueze sub drapelul național și pe acordurile imnului Rusiei”, a declarat Peskov pentru agenția TASS.

Acesta a adăugat că este vorba despre „o decizie absolut arbitrară luată de autoritățile municipale ale acestui oraș”, susținând că măsura nu are la bază regulamentele sportive internaționale.

Federația Rusă de Gimnastică a anunțat că renunță la participarea la World Challenge Cup de la Cluj-Napoca din cauza unor presupuse încălcări ale regulamentului competiției.

Potrivit organizației, sportivii ruși ar fi trebuit să poată concura sub drapelul și imnul național, în conformitate cu deciziile adoptate recent de organismele internaționale de gimnastică. Federația a precizat că va utiliza toate mecanismele juridice internaționale disponibile pentru a solicita aplicarea strictă a hotărârilor adoptate de forurile mondiale.

Anterior, agenția TASS a relatat că primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, s-a opus revenirii simbolurilor naționale ale Rusiei la competiția organizată în oraș și și-a exprimat intenția de a împiedica afișarea drapelului și intonarea imnului Federației Ruse pe durata concursului.

Până la acest moment, autoritățile locale nu au prezentat public un răspuns la reacția Kremlinului.

Disputa apare într-un moment în care restricțiile impuse anterior sportivilor ruși au început să fie relaxate.

Pe 18 mai 2026, Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Gimnastică a decis ridicarea restricțiilor care împiedicau sportivii ruși să participe la competițiile internaționale sub drapelul național. Ulterior, European Gymnastics a anunțat că va aplica aceeași decizie.

Această schimbare a venit după recomandările adoptate în decembrie 2025 de Comitetul Executiv al Comitetului Internațional Olimpic, care a susținut revenirea sportivilor din Rusia și Belarus în competițiile internaționale sub propriile simboluri naționale, atât în probele individuale, cât și în cele pe echipe. Mai multe federații sportive internaționale au ales ulterior să urmeze această recomandare.

Conflictul dintre Federația Rusă de Gimnastică și organizatorii competiției de la Cluj-Napoca ar putea depăși cadrul sportiv. Federația rusă a anunțat că va contesta decizia folosind mecanismele juridice internaționale disponibile, invocând obligația respectării hotărârilor adoptate de organismele mondiale de gimnastică.

În perioada următoare, este de așteptat ca forurile internaționale implicate să clarifice dacă măsurile adoptate la nivel local sunt compatibile cu regulamentele care guvernează competițiile oficiale din calendarul internațional.