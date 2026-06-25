Emil Boc, primarul din Cluj Napoca, a anunțat că imnul și steagul Rusiei nu vor fi folosite la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, programată în BTarena între 26 și 28 iunie, deși Federația Mondială a ridicat recent restricțiile impuse sportivilor ruși. Decizia a declanșat reacții dure la Moscova: un parlamentar rus a cerut sancționarea României și retragerea dreptului de a găzdui competiții internaționale

Primarul Emil Boc a făcut anunțul miercuri, aflându-se la Londra, la Forumul Mondial al Primarilor pentru Acțiuni Climatice. El a explicat că, în momentul în care a aprobat organizarea competiției la Cluj-Napoca, sportivii din Rusia nu aveau dreptul să utilizeze imnul și steagul național în competițiile oficiale de gimnastică ritmică. Ulterior, Federația Mondială de Gimnastică Ritmică și-a schimbat regulile, permițând din nou folosirea simbolurilor naționale rusești, inclusiv la competiția de la Cluj.

„În sala polivalentă BTarena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară", a declarat Boc, subliniind că decizia sa este „clară, răspicată și fără echivoc".

Boc a precizat că poziția sa nu este îndreptată împotriva sportivilor sau a sportului în sine, ci vizează utilizarea simbolurilor politice ale unui stat pe care îl numește „agresor". „Nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj, țară care și-a exprimat de atât de multe ori poziția împotriva agresiunii Rusiei față de Ucraina", a spus primarul.

El a cerut totodată Federației Mondiale de Gimnastică să revină la regulile în vigoare la momentul acordării organizării competiției Clujului, și a solicitat Federației Române de Gimnastică și autorităților române să clarifice situația înainte de startul competiției.

Anunțul primarului a generat reacții puternice la Moscova. Dmitri Svișcev, prim-vicepreședinte al Comisiei pentru cultură fizică și sport din Duma de Stat, a declarat pentru agenția TASS că România ar trebui sancționată. „Aceasta reprezintă o încălcare a obligațiilor organizatorului competițiilor internaționale. Dacă această situație nu va fi remediată, atunci organizatorul trebuie să fie sancționat, atât de către federația internațională, cât și de Comitetul Olimpic Internațional", a afirmat Svișcev. El a adăugat că există precedente în care federațiile internaționale au retras dreptul de organizare al unor competiții din cauza neadmiterii sportivilor ruși, sugerând că același scenariu „o va aștepta pe România". Referitor la Emil Boc, oficialul rus a apreciat că este vorba de „o acțiune de PR politic" prin care primarul „vrea să-și câștige popularitate".

Valentina Rodionenko, antrenoare emerită cu activitate din perioada URSS, a comentat și ea situația, afirmând că un primar nu are competența de a decide condițiile de participare ale sportivilor la un turneu internațional. „Primarul orașului în care se desfășoară turneul nu poate decide în ce condiții să permită participarea unor gimnaști sau a altora. Consider că Federația Internațională de Gimnastică trebuie să trateze foarte serios astfel de chestiuni și să insiste asupra respectării integrale a deciziilor adoptate anterior. În caz contrar, competițiile trebuie mutate sau anulate", a declarat Rodionenko. Ea i-a sugerat primarului Boc să se concentreze pe „îmbunătățirea vieții locuitorilor orașului, nu să se ocupe de politică".

Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup se desfășoară în perioada 26–28 iunie 2025, în sala polivalentă BTarena din Cluj-Napoca. Competiția reunește unele dintre cele mai valoroase sportive ale momentului și reprezintă un test important înaintea Campionatelor Mondiale de gimnastică ritmică.