Șoferii care depășesc limita legală de viteză și sunt înregistrați de mai multe ori de aparatele radar în aceeași zi trebuie să știe că legea tratează fiecare abatere separat. Spre deosebire de situația aplicabilă în cazul rovinietei, unde în anumite condiții se aplică o singură sancțiune, în cazul depășirii vitezei fiecare încălcare a legii este sancționată individual, potrivit Codului Rutier. Astfel, un conducător auto poate primi mai multe amenzi, chiar dacă nu este oprit în trafic după fiecare abatere.

Codul Rutier stabilește limite diferite de viteză în funcție de categoria drumului. În localități, limita generală este de 50 km/h, pe drumurile naționale și județene se poate circula cu cel mult 90 km/h, pe unele drumuri europene cu 100 km/h, pe drumurile expres cu 120 km/h, iar pe autostrăzi cu 130 km/h.

Depășirea acestor limite atrage sancțiuni contravenționale, iar în cele mai grave situații poate duce și la suspendarea permisului de conducere.

Pentru depășirea vitezei legale cu 10-20 km/h, șoferii riscă o amendă de 2 sau 3 puncte-amendă. Dacă limita este depășită cu 21-30 km/h, sancțiunea crește la 4 sau 5 puncte-amendă, iar pentru o depășire cu 31-40 km/h se aplică între 6 și 8 puncte-amendă.

În cazul în care viteza este depășită cu peste 41 km/h, amenzile sunt mai mari, iar dacă abaterea depășește 50 km/h peste limita legală, permisul este suspendat pentru 90 de zile. Pentru depășirea cu peste 70 km/h, perioada de suspendare ajunge la 120 de zile, potrivit Promotor.

Dacă un conducător auto este surprins de mai multe ori de aparatele radar în aceeași zi, fiecare abatere este sancționată separat.

Cu alte cuvinte, dacă radarul înregistrează de mai multe ori depășirea limitei legale de viteză, șoferul va primi câte o amendă pentru fiecare dintre aceste încălcări ale legii, chiar dacă nu a fost oprit pe loc de un echipaj al Poliției.

Fiecare înregistrare reprezintă o contravenție distinctă, iar notificările privind sancțiunile sunt comunicate ulterior, conform procedurilor legale.