Scandal diplomatic între Rusia - SUA

Relațiile diplomatice dintre Moscova și Washington traversează un nou moment de incertitudine, marcat de versiuni complet contradictorii cu privire la rezultatele summitului din Alaska, notează Reuters.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a solicitat public Statelor Unite ale Americii să își clarifice poziția și rolul de mediator în eforturile de a pune capăt conflictului din Ucraina. Solicitarea vine în contextul în care cele două mari puteri nu reușesc să cadă de acord asupra concluziilor stabilite de președinții Vladimir Putin și Donald Trump în cadrul întâlnirii de la Anchorage din luna august a anului trecut.

Într-o serie de răspunsuri formulate în scris în urma unor întrebări adresate de jurnaliști, Serghei Lavrov a oferit detalii importante despre divergențele pe care le are cu secretarul de sta american, Marco Rubio. Mărul discordiei îl reprezintă întrebarea dacă Vladimir Putin și Donald Trump au ajuns sau nu la o înțelegere de principiu privind liniile generale ale unui acord de pace în cadrul summitului desfășurat pe 15 august 2025 în Alaska.

Partea rusă susține cu fermitate că întâlnirea la nivel înalt s-a finalizat cu o înțelegere concretă. Deși Moscova nu a oferit detalii specifice despre clauzele acesteia, oficialii ruși fac adesea trimitere la eveniment folosind sintagma spiritul Anchorage-ului.

De cealaltă parte, secretarul de stat american Marco Rubio a respins categoric existența unui astfel de consens. În fața reprezentanților mass-media, Rubio a ținut să precizeze că discuțiile au existat, însă nu s-au concretizat într-un mod oficial. El a explicat:

„A existat o propunere în Alaska, dar nu a existat niciun acord în Alaska. Dacă ar fi existat un acord, războiul s-ar fi terminat”.

În replică la afirmațiile oficialului american, Serghei Lavrov a prezentat cea mai detaliată variantă oferită de Rusia până în prezent cu privire la culisele summitului din Alaska. Ministrul rus a reluat firul evenimentelor, explicând că Vladimir Putin a trecut în revistă o serie de propuneri venite din partea SUA, propuneri pe care emisarul lui Trump, Steve Witkoff, le transmisese Moscovei cu doar câteva zile înainte de începerea summitului.

Lavrov, care a fost martor direct la discuții, a arătat că liderul de la Kremlin a enumerat punctual toate aceste propuneri pentru a verifica împreună cu Witkoff dacă au fost înțelese corect. La rândul său, Steve Witkoff, prezent la discuții alături de Donald Trump și Marco Rubio, ar fi confirmat de fiecare dată valabilitatea notițelor lui Putin.

În acest context, șeful diplomației ruse a criticat declarațiile secretarului de stat american, punând sub semnul întrebării definiția pe care Washingtonul o oferă termenilor diplomatici. Lavrov a evidențiat acest aspect spunând:

„Prin urmare, când colegul meu Marco Rubio spune că au existat doar propuneri în Alaska, dar fără un acord, apare întrebarea cu privire la ce înțelegem de fapt prin acord.”

Ministrul rus a adăugat că dinamica discuțiilor arată o convergență evidentă de opinii, ceea ce face ca atitudinea actuală a SUA să fie greu de înțeles din punct de vedere diplomatic:

„Dacă o parte - în acest caz SUA - a pus pe masă propunerile sale pentru o soluționare și o modalitate de a aborda această criză, iar cealaltă parte și-a exprimat consimțământul asupra acestor propuneri, atunci a susține că nu a existat un acord pare destul de neelegant.” Prin urmare, a punctat el, întreaga situație din jurul rolului de mediator al SUA trebuie clarificată.

Aceasta nu este singura ieșire publică a lui Serghei Lavrov pe acest subiect. Anterior, oficialul rus afirmase că la întâlnirea dintre Trump și Putin au fost convenite mai multe acorduri asupra căilor politice de soluționare a crizei ucrainene. Totodată, el a lăsat să se înțeleagă că Rusia dorește să afle cu certitudine dacă președintele american și-a modificat abordarea față de războiul din Ucraina în favoarea Kievului, ipoteză lansată recent de președintele francez Emmanuel Macron în cadrul summitului G7.

Scepticismul Moscovei este alimentat și de suspiciunea că dialogul din Alaska ar fi putut reprezenta o tactică de temporizare din partea americanilor. Lavrov a sugerat că summitul ar fi putut fi o stratagemă a SUA pentru a câștiga timp astfel încât să reînarmeze regimul de la Kiev. Această poziție este susținută și de alți doi oficiali de rang înalt de la Moscova, care au acuzat Washingtonul de nerespectarea înțelegerilor stabilite la Anchorage.

În ciuda acestor tensiuni și a schimbului dur de replici, Kremlinul adoptă o nuanță diferită prin vocea purtătorului său de cuvânt, Dmitri Peskov. Acesta a reiterat că autoritățile de la Moscova apreciază demersurile de mediere inițiate de Donald Trump și își mențin speranța că acestea vor putea fi reluate în viitor.

Cu toate acestea, neutralitatea Statelor Unite rămâne un punct sensibil pentru Rusia. Întrebat direct dacă Washingtonul poate fi privit ca un mediator imparțial în acest conflict, Dmitri Peskov a nuanțat situația, amintind că sprijinul militar oferit Ucrainei contravine acestui statut. El a subliniat că aceasta nu poate fi considerată o neutralitate absolută, întrucât SUA încă furnizează arme și sprijin tehnologic Ucrainei.