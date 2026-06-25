SUA au intrat oficial în atmosfera sărbătorilor dedicate împlinirii a un sfert de secol de la proclamarea independenței. Președintele Donald Trump a deschis oficial aceste evenimente de o importanță istorică deosebită, însă discursul său a lăsat în plan secund reperele filosofice sau istorice ale momentului. Liderul de la Casa Albă a preferat să folosească tribuna pentru a-și promova intens realizările politice și inițiativele administrative, conform AFP.

Chiar dacă alocuțiunea președintelui american a fost mai scurtă și a avut un ton ceva mai reținut în comparație cu adunările sale tradiționale din campanie, elementele specifice nu au lipsit. Evenimentul a debutat pe acordurile melodiei „God bless the USA” și s-a încheiat în mod previzibil cu mesajul „Make America Great Again”. La final, publicul a asistat și la deja faimosul dans al liderului american pe ritmurile cunoscutei piese „YMCA”.

Miliardarul în vârstă de 80 de ani a evitat să detalieze valorile fundamentale înscrise în Declarația de Independență adoptată la 4 iulie 1776, act care a consfințit separarea coloniilor americane de coroana britanică. În schimb, Donald Trump s-a concentrat pe scoaterea în evidență a propriilor succese și pe trimiterea de săgeți către fostele administrații, păstrând totuși o limită și evitând atacurile la persoană.

„Sunt încântat să vă spun că America s-a întors. După cum bine ştiţi, acum puţin timp, eram o ţară moartă. Acum suntem cea mai incitantă ţară din lume”, a proclamat el, asigurând că guvernul său livrează o victorie după alta pentru poporul american.

Dincolo de discursul optimist de pe scenă, realitatea din sondaje arată că cetățenii americani sunt îngrijorați de evoluția prețurilor și de costul ridicat al vieții de zi cu zi. De asemenea, o mare parte a populației nu privește cu ochi buni intervenția militară îndreptată împotriva Iranului, o acțiune pe care Donald Trump a ținut totuși să o apere și să o laude în intervenția sa de miercuri.

Esplanada National Mall din capitala federală a fost însă ocupată în mare parte de susținători fervenți ai mișcării sale politice, veniți special pentru a-și arăta atașamentul față de liderul republican.

Spectacolul de pe cer a fost asigurat de survoluri ale aparatelor de zbor ale armatei americane, printre care s-au remarcat bombardierele de tip B-2 și avioanele de vânătoare F-35. Partea muzicală a ceremoniei a căzut în sarcina fanfarei Corpului Pușcașilor Marini. Inițial, organizatorii plănuiseră un concert de anvergură cu artiști de renume, însă refuzurile succesive venite din partea muzicienilor l-au determinat pe președinte să își asume rolul principal al serii.

Fostul magnat din domeniul imobiliar s-a arătat extrem de pasionat atunci când a început să vorbească despre transformările urbanistice pe care le-a orchestrat în Washington. Printre acestea se numără noua sală de bal din incinta Casei Albe, planul de ridicare a unui arc monumental inspirat de cel din Paris și lucrările de reabilitare de la bazinul situat lângă monumentul dedicat lui Abraham Lincoln.

Toate aceste inițiative edilitare au atras critici aspre din partea opoziției democrate. Reprezentanții acesteia consideră că liderul de la Casa Albă încearcă să își impună amprenta asupra aspectului capitalei și să folosească aniversarea celor 250 de ani ai SUA în interes personal și politic, în loc să organizeze un eveniment care să aducă unitate în rândul întregii națiuni.