Președintele României, Nicușor Dan, participă joi la cea de-a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki), organizată la Gdansk, în Polonia. Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirea va reuni lideri ai statelor membre ale Uniunii Europene aflate în proximitatea Federației Ruse, iar discuțiile vor viza consolidarea apărării europene, implementarea Planului Readiness 2030 și dezvoltarea industriei de apărare.

Summitul Flancului Estic este găzduit de premierul Poloniei, Donald Tusk. La reuniune vor participa președinții României și Lituaniei, alături de prim-miniștrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei.

Evenimentul reprezintă a doua reuniune organizată în cadrul Formatului Helsinki, după întâlnirea inaugurală desfășurată în Finlanda, la 16 decembrie 2025.

Potrivit Administrației Prezidențiale, agenda reuniunii este concentrată pe coordonarea dintre statele membre ale Uniunii Europene aflate în imediata vecinătate a Federației Ruse, în vederea aplicării Planului Readiness 2030 și a altor instrumente europene dedicate consolidării capacității de apărare și dezvoltării industriei europene de profil.

Administrația Prezidențială a anunțat că președintele Nicușor Dan va prezenta în cadrul summitului măsurile adoptate de România pentru întărirea capacităților de apărare și descurajare.

„Preşedintele României va prezenta liderilor europeni eforturile depuse la nivel naţional pentru întărirea capabilităţilor de apărare şi descurajare, inclusiv prin participarea ţării noastre la programul SAFE şi la Proiectele de Interes Comun din domeniul Apărării Europene (EDPCI). Totodată, Şeful statului va informa cu privire la stadiul Hub-ului de Securitate de la Marea Neagră şi includerea, la propunerea României, a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch privind conştientizarea situaţiei în domeniul maritim (Maritime Domain Awareness)”, arată comunicatul oficial.

Potrivit sursei citate, șeful statului va prezenta și evoluțiile privind proiectele de securitate dezvoltate de România în regiunea Mării Negre.

În cadrul reuniunii de la Gdansk, Nicușor Dan va susține o coordonare mai strânsă între statele participante în contextul negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene.

Din această perspectivă, președintele României va propune sprijinirea unor alocări financiare mai consistente pentru domeniile apărării și securității, inclusiv pentru infrastructura cu dublă utilizare, civilă și militară.