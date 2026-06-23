Autoritățile din Rusia iau în calcul interzicerea completă a exporturilor de motorină pentru a proteja aprovizionarea internă și a limita presiunile asupra pieței combustibililor. Anunțul a fost făcut marți de vicepremierul Alexander Novak, în cadrul unei reuniuni guvernamentale conduse de președintele Vladimir Putin.

Vicepremierul rus a declarat că situația de pe piața carburanților este dificilă, însă autoritățile urmăresc evoluția acesteia și pregătesc măsuri suplimentare dacă va fi necesar.

„Situaţia nu este simplă, dar rămâne sub control”, a afirmat Novak.

Potrivit oficialului rus, producătorii de petrol au majorat producția de carburanți până la niveluri record pentru a asigura necesarul de pe piața internă și pentru a evita creșteri accentuate ale prețurilor.

Autoritățile încearcă astfel să prevină apariția unor probleme de aprovizionare similare celor înregistrate în trecut în anumite regiuni ale Rusiei, în special în perioadele cu cerere ridicată din agricultură și industrie.

Alexander Novak a anunțat că Guvernul pregătește și modificări fiscale destinate sprijinirii companiilor petroliere. Potrivit vicepremierului, sectorul energetic a fost afectat de atacurile lansate de Ucraina asupra unor obiective din infrastructura petrolieră și energetică a Rusiei.

În ultimele luni, atacurile cu drone au vizat rafinării, depozite de combustibil și alte instalații energetice, provocând opriri temporare ale producției și costuri suplimentare pentru companiile din domeniu.

O eventuală suspendare a exporturilor de motorină ar putea avea consecințe și în afara Rusiei.

Federația Rusă se numără printre cei mai mari exportatori de produse petroliere la nivel mondial, iar reducerea livrărilor externe ar putea diminua oferta disponibilă pe anumite piețe și ar putea influența evoluția prețurilor internaționale la motorină.

Până în prezent, autoritățile ruse nu au anunțat dacă măsura va fi adoptată și nici un calendar pentru o eventuală aplicare. Declarațiile vicepremierului sugerează însă că Guvernul este pregătit să acorde prioritate consumului intern dacă presiunile de pe piața carburanților vor continua să crească.