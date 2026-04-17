Presiunea pe piața carburanților vine din altă parte: Criza globală de petrol schimbă regulile jocului

Scăderea prețurilor la carburanți din România, înregistrată joi dimineață, vine într-un moment în care piața globală a energiei traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani. Reducerea de 35 de bani la benzină și 30 de bani la motorină este vizibilă la pompă, dar nu schimbă direcția generală a pieței.

În realitate, ceea ce se întâmplă în benzinării este doar efectul final al unor mecanisme globale care scapă controlului național. Evoluțiile nu sunt determinate de decizii interne, ci de un lanț care începe cu prețul petrolului, continuă cu transportul și rafinarea și se finalizează cu taxarea ridicată.

Analiza realizată de Asociația Energia Inteligentă arată că astfel de scăderi punctuale apar frecvent în perioadele de volatilitate, fără a indica o stabilizare reală.

În ultimele săptămâni, piața a fost dominată de creșteri accelerate, în special la motorină, care s-a apropiat de un prag sensibil pentru consumatori. Ajustarea actuală este interpretată de specialiști ca o corecție tehnică, nu ca o schimbare de trend.

Dumitru Chisăliță explică faptul că astfel de mișcări sunt frecvente atunci când companiile încearcă să tempereze reacțiile pieței sau când apar mici relaxări ale cotațiilor internaționale.

„În ultimele săptămâni, motorina s-a apropiat periculos de pragul psihologic de 10,5 lei pe litru, alimentată de tensiuni geopolitice și de incertitudini privind aprovizionarea. În astfel de momente, companiile petroliere ajustează uneori prețurile în jos, fie pentru a tempera reacția consumatorilor, fie ca răspuns la o ușoară relaxare a cotațiilor internaționale”, a declarat acesta.

Dincolo de variațiile zilnice, problema majoră rămâne instabilitatea globală. Piața petrolului este afectată simultan de conflicte, blocaje logistice și incertitudini economice.

Otilia Nuțu, expert în cadrul Expert Forum, atrage atenția că discuțiile despre câțiva bani în plus sau în minus la pompă ratează esența problemei.

Ea susține că blocajele din zone-cheie de transport energetic au un impact mult mai mare decât orice decizie internă.

„Prețul benzinei și motorinei poate fi influențat un pic în sus sau în jos de accize sau de redeschiderea unei rafinării, dar efectiv ne pierdem vremea cu detalii irelevante. Problema fundamentală rămâne: strâmtoarea Ormuz e închisă, va rămâne închisă multă vreme și chiar dacă se redeschide printr-un miracol, va dura niște luni până să circule vasele pe acolo”, a explicat aceasta.

Unul dintre cele mai importante semnale venite din zona de analiză este reducerea disponibilității petrolului la nivel global. O parte semnificativă din producția mondială este afectată, iar revenirea la nivelurile anterioare nu pare posibilă pe termen scurt.

Potrivit estimărilor prezentate de Otilia Nuțu, piața ar putea funcționa, pentru o perioadă îndelungată, cu un deficit major.

„Din ce consumam 100 la nivelul planetei, va trebui să consumăm 80, punct. Asta se va face cu costuri mari, cu restructurare masivă și pe ofertă, dar mai ales pe cerere”, a precizat ea.

Această schimbare implică nu doar prețuri mai mari, ci și o reorganizare profundă a modului în care economiile consumă energie.

În acest context, discuția despre carburanți depășește nivelul prețurilor și ajunge la modelul economic pe termen lung. Specialiștii atrag atenția că menținerea actualului nivel de consum nu este sustenabilă.

Reducerea cererii devine inevitabilă, iar diferența o va face modul în care această ajustare este gestionată: prin criză sau prin reformă.

„Nu vom putea consuma tot ca până acum. Nu poți consuma 100 când ai doar 80. Dar putem înlocui petrolul în mod accelerat dintr-o parte din utilizările actuale”, a explicat Otilia Nuțu.

Aceasta consideră că investițiile în electrificare și tehnologii alternative reprezintă direcția adoptată deja în Europa, în timp ce România riscă să rămână în urmă.

Cotațiile petrolului au scăzut recent la aproximativ 95 de dolari pe baril, după ce depășiseră pragul de 110 dolari în primăvară. Aceste fluctuații reflectă o piață extrem de sensibilă la evenimente geopolitice.

În paralel, Fondul Monetar Internațional avertizează că economia globală se confruntă cu riscul unei recesiuni, ceea ce adaugă un nou strat de incertitudine asupra pieței energetice.

În benzinăriile din România, scăderea de joi a dus la ajustări vizibile, însă acestea nu reflectă în totalitate evoluțiile internaționale. Structura prețului, dominată de taxe și accize, limitează impactul ieftinirii petrolului asupra consumatorului final.

În stațiile operate de OMV Petrom, dar și în alte rețele, diferențele de preț rămân relativ mici, în ciuda variațiilor globale.

În ansamblu, scăderea actuală a prețurilor nu schimbă realitatea de fond. Piața carburanților rămâne dependentă de factori externi, iar volatilitatea este noua normalitate.

În timp ce atenția publică se concentrează pe variații de câțiva bani, specialiștii avertizează că adevărata provocare este adaptarea la o lume în care energia devine mai scumpă, mai rară și mai greu de controlat.

Aceasta este miza reală, dincolo de fluctuațiile zilnice: capacitatea economiilor de a se adapta la un sistem energetic aflat în transformare profundă.