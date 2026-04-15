Carburanții se ieftinesc accelerat. Motorina scade cu aproape un leu într-o singură zi

Carburanții se ieftinesc accelerat. Motorina scade cu aproape un leu într-o singură ziCarburanți. Sursa foto: autoblog.md
Republica Moldova. Prețul carburanților continuă să scadă în Republica Moldova, pe fondul noilor cotății-plafon anunțate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Pentru joi, 16 aprilie, șoferii vor resimți una dintre cele mai consistente ieftiniri din ultima perioadă, în special la motorină, care se reduce cu aproape un leu per litru.

Potrivit ANRE, un litru de motorină va costa 31 de lei și 52 de bani, cu 95 de bani mai puțin decât în ziua precedentă. În același timp, benzina se va ieftini cu 15 bani, ajungând la 29 de lei și 43 de bani per litru.

Carburanții mențin astfel trendul descendent început în urmă cu câteva zile, după o perioadă marcată de scumpiri accelerate. În ultimele zile, șoferii au beneficiat de o reducere cumulată de aproximativ trei lei pentru fiecare litru de motorină, ceea ce marchează o ușoară relaxare a presiunii asupra consumatorilor.

Stocurile de carburanți cresc semnificativ

În aceste condiții, datele Ministerului Energiei indică o creștere vizibilă a stocurilor de produse petroliere. Astfel, rezervele actuale acoperă 20 de zile de consum de benzină, 17 zile de consum de gaz petrolier lichefiat și 11 zile de motorină.

Retragerea SUA de la discuțiile cu Iranul, apreciată pozitiv de experți
Istoria unui dosar fără finalitate în cazul „Furtul miliardului”. Un bancher de top a ajuns poet pentru copii

Pentru comparație, la data de 8 aprilie, stocurile erau considerabil mai reduse: 16 zile pentru benzină și doar cinci zile pentru motorină, în timp ce nivelul pentru gazul petrolier lichefiat rămânea neschimbat, la 17 zile.

Chiar dacă ultimele ieftiniri sunt consistente, prețurile carburanților rămân ridicate comparativ cu perioada de dinaintea escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Motorina este în continuare cu 10,8 lei mai scumpă decât pe 28 februarie, iar benzina – cu 5,68 de lei.

Anterior, pe fondul crizei regionale, motorina s-a scumpit cu peste 13 lei, iar benzina cu mai mult de șase lei, ceea ce a afectat puternic costurile de transport și prețurile din economie.

Context internațional volatil: petrolul se ieftinește pe fondul negocierilor SUA–Iran

Pe plan internațional, contextul energetic rămâne tensionat, în special în zona Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul comercializat zilnic la nivel global.

Cu toate acestea, prețurile petrolului au înregistrat o scădere semnificativă marți, după ce administrația de la Casa Albă a sugerat posibilitatea unei noi runde de negocieri de pace între Statele Unite și Iran.

Potrivit datelor pieței, contractele futures pentru petrolul american cu livrare în mai au scăzut cu aproape 7%, până la 92,50 dolari pe baril. În același timp, petrolul Brent, referința internațională, cu livrare în iunie, a coborât cu aproximativ 4%, până la 95,07 dolari pe baril.

Liviu Mihaiu, despre războiul din Iran. Va fi un Vietnam mult mai rău decât ne putem închipui
Liviu Mihaiu: America nu a avut o reputație mai pătată și mai proastă ca acum
Robert Turcescu: Suntem într-o nebunie planetară

