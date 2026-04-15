România repornește rafinăria Petrotel Lukoil după derogarea SUA. Ministrul Energiei anunță că nu va fi folosit petrolul rusesc

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat în timpul unei vizite oficiale în Statele Unite ale Americii, că România a primit o derogare din partea guvernului american pentru repornirea rafinăriei Petrotel Lukoil, măsură care ar urma să contribuie la stabilizarea pieței de carburanți.

Ministrul Energiei a declarat că autoritățile române au primit confirmarea oficială necesară pentru reluarea activității rafinăriei.

„Am primit confirmare oficială din partea guvernului american pentru derogarea de la sancţiuni împotriva Lukoil pentru ca România să repornească rafinăria derogare din partea guvernului american pentru a reporni rafinăria Petrotel Lukoil. Reprezintă o veste uriaşă pentru ţara noastră”, a declarat, marţi seară, la Antena 3 ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, mecanismul permite ca, în aproximativ 45 de zile, rafinăria să fie din nou funcțională și să producă carburanți pentru piața internă.

Ministrul a explicat că repornirea rafinăriei va avea un rol important în asigurarea necesarului de combustibili din România.

„E un pas în faţă extrem de important. 21% din producţia României va fi asigurată de această rafinărie şi reprezintă un principal element al stabilizării pieţei de carburanţi din România”, a mai declarat ministrul.

Acesta a adăugat că rafinăria va contribui la producția de benzină, motorină și combustibil pentru aviație, reducând dependența de importuri și influențele externe asupra prețurilor.

Oficialul a insistat că funcționarea rafinăriei nu va implica utilizarea petrolului din Federația Rusă și că există mecanisme de control în acest sens.

”Vreau să fiu foarte clar, niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România. Vorbim despre petrol care va ajunje din alte state şi în acelaşi timp niciun leu nu va ajuge înapoi în Federaţia Rusă”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a explicat că există un sistem de monitorizare la nivelul Ministerului Energiei pentru supravegherea operațiunilor.

Bogdan Ivan a mai afirmat că repornirea rafinăriei va permite României să își acopere integral consumul de benzină și o mare parte din necesarul de motorină.

„În acelaşi timp ne asigură că suntem mai stabili în faţa fluctuaţiilor internaţionale de preţ, pentru că atunci când vorbim despre motorina care se cumpără la un preţ dublu faţă de acum o lună şi jumătate, în România avem petrolul mai scump doar cu 30% ceva, ceea ce înseamnă automat că vom avea preţuri mai mici decât în întreaga regiune”, a mai afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat că rafinăria va funcționa pentru a asigura prezența produselor pe piață și pentru a menține rețeaua de distribuție activă.