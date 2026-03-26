Intervenții pe piața carburanților și schimbări în programul european SAFE. Ședință de Guvern

Guvernul României pregătește joi modificarea OUG privind programul european SAFE, dar și investiții în infrastructură rutieră și o posibilă ordonanță de urgență pentru stabilizarea pieței carburanților, într-o perioadă în care prețurile au explodat.

Guvernul României are pe agenda ședinței de joi modificarea Ordonanței de urgență nr. 62/2025, act normativ care stabilește cadrul de implementare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025. Documentul vizează instituirea Instrumentului european „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), destinat consolidării industriei de apărare la nivelul Uniunii Europene.

România a transmis Comisiei Europene, la 28 noiembrie 2025, cererea de asistență financiară în cadrul acestui mecanism. Cererea a fost însoțită de Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, elaborat de autoritățile naționale implicate.

Modificările propuse introduc un nou articol privind organizarea instituțională a implementării planului și gestionarea fondurilor alocate prin decizia Consiliului. Sunt stabilite atribuții clare pentru instituțiile implicate în coordonare, administrare și control, precum și mecanismele de colaborare cu Comisia Europeană.

În implementarea planului sunt implicate mai multe instituții ale statului, printre care Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Informații Externe, Autoritatea Națională a Penitenciarelor și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, inclusiv structuri de infrastructură aflate în subordine.

Executivul are pe ordinea de zi și două proiecte de hotărâre privind infrastructura rutieră majoră.

Unul dintre acestea vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru drumul expres Suceava – Siret din județul Suceava. Valoarea totală a investiției este estimată la 7.423.743.000 lei, sumă care include TVA.

Un al doilea proiect se referă la reanalizarea și reaprobarea indicatorilor pentru drumul expres Petea – Satu Mare – Baia Mare, pe sectorul Satu Mare – Baia Mare, din județele Satu Mare și Maramureș. Investiția este evaluată la 4.981.503.000 lei, cu TVA inclus.

Pe agenda ședinței de joi se află și o hotărâre privind contribuția anuală a României, în calitate de membru afiliat, la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2026.

Totodată, Executivul urmează să aprobe recunoașterea Fundației Centrul Cultural „ARTSOCIETY” ca fiind de utilitate publică, în baza cadrului legal în vigoare.

Un alt punct important al ședinței îl reprezintă proiectul de ordonanță de urgență privind criza carburanților. Discuțiile au avut loc și în cadrul unor consultări desfășurate miercuri între premierul Ilie Bolojan și reprezentanți ai patronatelor. La întâlnire au participat și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care au prezentat direcțiile de intervenție pregătite de Guvern.

„Asigurăm cetăţenii şi partenerii sociali că lucrăm serios la măsuri de sprijin care să asigure un comportament corect pe piaţa carburanţilor, având în vedere evoluţiile pe pieţele internaţionale. În prima şedinţă de guvern vom aproba o ordonanţă de urgenţă care să permită intervenţia în piaţă şi să asigure securitatea aprovizionării pentru cetăţeni şi economie, iar săptămâna viitoare vom veni cu un nou set de soluţii”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a spus că pachetul de măsuri va urmări împărțirea costurilor între stat, mediul privat și consumatori, cu obiectivul unor intervenții cât mai puțin distorsionante pentru piață și ușor de aplicat.