Guvernul va aproba, cel târziu joi, o primă ordonanță pentru a atenua scumpirea carburanților. Bolojan: Va plăti și statul un preț

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul va aproba miercuri după-amiază sau, cel târziu, joi, o primă ordonanță menită să atenueze impactul majorării prețurilor la carburanți, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. El a explicat că întârzierile s-au produs din cauza lipsei unui aviz din partea Consiliul Economic și Social (CES).

Ilie Bolojan a declarat că miercuri va avea loc o întâlnire între Guvern, sindicate și patronate, pentru a finaliza măsurile de reducere a impactului majorării prețurilor la combustibil. Una dintre propunerile discutate este limitarea adaosurilor la carburanți.

Potrivit premierului, cel târziu joi, Guvernul va adopta prima ordonanţă „care să vină să intervină pe situaţia complicată de pe piaţa de combustibil din toată lumea”.

Premierul a explicat că reducerea adaosului este fezabilă acolo unde lanțurile de distribuție sunt integrate, de la rafinărie până la stațiile de benzină. În cazul comercianților care cumpără produsul finit și îl vând mai departe, marja de profit este mică, iar reducerea acesteia la jumătate ar putea determina pierderi și chiar oprirea aprovizionării la unele stații, ceea ce ar putea genera penurie.

„Într-o atare situație efectul pieței este de a nu se mai aproviziona, ceea ce ar putea duce, la anumite stații de benzină, nu cele care sunt în marile rețele, la o penurie de combustibil și asta este discuția pe care mâine o vom finaliza”, a spus Bolojan.

Premierul a declarat că statul român își va asuma partea sa din impactul majorărilor de preț. „Niciun ban pe care în această lună, ca urmare a creșterii de prețuri, l-am încasat suplimentar sub formă de TVA, de exemplu, nu va rămâne în pușculița statului român.

Nu că nu ne-ar trebui acești bani, pentru că suntem cu bugetul destul de strâns, suntem într-o zonă de deficit, dar unul din principiile pe care le-am avut urmărind ce se poate face pe această piață este să urmărim să fie împărțit acest cost. (...) Va plăti și statul un preț, tot ce a încasat suplimentar și mai mult decât atât, și trebuie să plătească un preț și distribuitorii sau marii producători care - unii dintre ei - pot să facă niște profituri suplimentare în această perioadă”, a explicat Bolojan.

El a spus că scenariul reducerii TVA și accizelor la carburanți este în analiză, dar poate fi aplicat doar după ce situația pieței se stabilizează și se estimează costurile reale. Premierul a mai declarat că România nu dispune de un deficit mic, de 3%, care să permită aplicarea imediată a acestui mecanism.

Ilie Bolojan a respins ideea că Guvernul nu ar fi intervenit până acum pentru a încasă mai mulți bani din taxe. „Resping orice fel de idee că Guvernul poate să intervină, dar nu intervine pentru că încasează o grămadă de taxe pe care nu știu unde le duce”, a declarat premierul.

El a spus că nu există divergențe între miniștrii implicați în gestionarea crizei combustibililor și că o a doua rundă de intervenții guvernamentale va fi necesară după ce prețurile se vor stabiliza.