Guvernul pregătește OUG pentru criza de pe piața petrolieră. Adaosul comercial la carburanți, limitat

Guvernul se pregătește să adopte marți o Ordonanță de urgență pentru declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, stabilind măsuri menite să protejeze economia și populația pe durata acestei situații. Conform proiectului publicat luni seară de Ministerul Energiei, exportul produselor petroliere va fi permis numai cu aprobarea ministerului responsabil de domeniul economic.

Se limitează, de asemenea, adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie sau comercializează benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru acestea, la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice.

Măsurile de protecție se aplică inițial pe o perioadă de șase luni, cu posibilitatea de prelungire succesivă pentru câte trei luni, cât timp persistă circumstanțele care au determinat criza. Încetarea acestor măsuri poate fi dispusă înainte de termen prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și a ministerului de resort, dacă situația de criză încetează.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul „prevede declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere".

„Măsura are în vederea evitării unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendinţe de speculă pentru a prevenii creşteri nejustificate a preţurilor la aceste produse”, se arată în nota de fundamentare.

Printre măsurile propuse se numără prevenirea vânzării produselor petroliere la prețuri care depășesc valorile maxime și reducerea posibilă a conținutului de biocarburant din benzină de la 8% la minimum 2%, pe perioada aplicării măsurilor de protecție.

Decizia de a declara situația de criză a fost luată luni, în urma unei ședințe convocate de premierul Ilie Bolojan, la care au participat vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Irineu Darău, precum și reprezentanți ai Consiliului Concurenței.

Prețurile carburanților continuă să urce, iar în marile orașe, inclusiv în București, tarifele la pompă se apropie de niveluri record. Luni, benzina standard se vindea cu prețuri cuprinse între 9,13 și 9,26 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la 9,82 – 9,97 lei pe litru.