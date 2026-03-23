Scumpirea carburanților. Guvernul instituie situație de criză. Măsurile anunțate de Bolojan pentru 6 luni

Pompa de alimentare Sursa foto: Flynt | Dreamstime.com
Guvernul va declara stare de urgenţă pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere. Şedinţa pentru adoptarea Ordonanţei de Urgenţă necesare va avea loc marţi.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a convocat astăzi, la Palatul Victoria, grupul de lucru pentru analizarea creşterii preţurilor la combustibili şi identificarea soluţiilor menite să reducă impactul asupra economiei şi populaţiei. În urma discuţiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte, mâine (marți-24 martie-n.r.), o ordonanţă de urgenţă prin care să fie declarată situaţia de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi să fie stabilite măsuri de protejare a economiei şi a populaţiei pe durata acestei crize”, a transmis, luni, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Pe durata situaţiei de criză vor fi instituite măsuri de protecţie aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanţele care au determinat instituirea situaţiei de criză.

Sursă foto: gov.ro

„Adaosul comercial pentru benzină, motorină şi materiile prime utilizate pentru obţinerea acestora va fi limitat pe întregul lanţ de activitate economică. Exportul şi/sau livrările intracomunitare de benzină şi motorină vor putea fi realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi al Ministerului Energiei”, se mai arată în comunicatul Guvernului.

Pe durata situaţiei de criză se reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea preţului final: „Ministerele Finanţelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenţei, vor monitoriza permanent piaţa şi vor evalua orice alte măsuri care se impun”.

La întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria au fost prezenţi şi vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, precum şi reprezentanţi ai Consiliului Concurenţei.

2 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    23 martie 2026 la 11:41

    Idiotul asta trebuie sa scada acciza care cu tot cu taxele incasate de stat e la 57% din pretul la pompa.

    1. eL vLAD spune:
      23 martie 2026 la 11:54

      Corect, dar putoarea de tziganoi borit are si el kurwe de platit!!!!!

