Carburanții continuă să se scumpească. Motorina a crescut cu 80 de bani/l în doar câteva zile

Prețurile la carburanți au crescut din nou în noaptea trecută, marcând a cincea zi consecutivă de scumpiri. Benzina standard a depășit pragul de 9 lei pe litru în aproape toate stațiile din București, în timp ce motorina se apropie rapid de 10 lei/l, nivel deja atins de variantele premium, potrivit analizei Profit.ro.

Liderul pieței, OMV Petrom, a operat noi ajustări de preț, crescând motorina cu 15 bani pe litru și benzina cu 10 bani pe litru, atât în rețeaua Petrom, cât și în stațiile OMV. În urma acestor modificări, scumpirile cumulate din ultima săptămână ajung la 80 de bani/l pentru motorină și 58 de bani/l pentru benzină, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

După aceste majorări, motorina standard a ajuns la 9,72–9,75 lei/l în stațiile Petrom și la 9,88 lei/l în cele OMV. În același timp, benzina standard se vinde cu 9,04–9,06 lei/l în stațiile Petrom și cu 9,17 lei/l în rețeaua OMV.

În dimineața zilei de sâmbătă, singurele stații din Capitală unde benzina standard mai poate fi găsită sub 9 lei/l sunt cele ale companiei Socar. În rest, prețurile practicate de Lukoil, MOL, Rompetrol, Petrom și OMV au depășit acest prag.

Cele mai mici tarife din București sunt în continuare înregistrate la cele trei stații Socar, urmate de cele ale Petrom. În schimb, stațiile Lukoil, cunoscute anterior pentru prețuri mai reduse, au ajuns să afișeze valori mai mari decât Petrom, după o creștere accentuată operată recent.

Compania Lukoil a aplicat în ultimele zile scumpiri înaintea liderului de piață, uneori cu câteva ore mai devreme decât ajustările făcute, de regulă, la miezul nopții de către OMV Petrom. Într-un astfel de exemplu, motorina a fost majorată cu 35 de bani, iar benzina cu 14 bani într-o singură etapă.

Comparativ cu începutul săptămânii, prețurile au crescut semnificativ. Motorina a urcat în stațiile Petrom de la 8,92–8,96 lei/l la 9,72–9,75 lei/l, ceea ce înseamnă un plus de 80 de bani pe litru. Benzina a crescut, la rândul său, de la 8,46–8,51 lei/l la 9,04–9,06 lei/l, înregistrând o majorare de 58 de bani.

De la declanșarea războiului din Iran, scumpirile au fost și mai pronunțate. Motorina standard a înregistrat o creștere de aproximativ 1,48 lei/l, echivalentul a aproape 18% în stațiile Petrom, în timp ce în rețeaua premium OMV majorarea este de circa 1,50 lei/l, respectiv 18%.