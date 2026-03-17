Ucraina și OMV Petrom negociază găzduirea gazelor din Marea Neagră. Ce planuri are Naftogaz

Compania ucraineană Naftogaz poartă discuții cu OMV Petrom pentru găzduirea gazelor din Marea Neagră, potrivit unei investigații Reuters. Naftogaz a descoperit înainte de invazia Rusiei rezerve „substanțiale” de gaze offshore, iar discuțiile cu OMV Petrom vizează un parteneriat pentru dezvoltarea acestui zăcământ. Sursele susținute că discuțiile se află într-un stadiu incipient, iar exploatarea efectivă nu va începe înainte de încheierea conflictului.

România și Ucraina ar putea încheia un parteneriat legat de gazele din Marea Neagră

„Este vorba de unul dintre cele mai promițătoare zăcăminte de gaze din regiunea Mării Negre”, au declarat surse din industrie.

Ucraina intenționează să atragă tehnologie occidentală pentru extracția gazelor și pregătește discuții inter-business și inter-guvernamentale, în timp ce pentru perimetrele apropiate de zona românească au fost realizate studii seismice parțiale cu date 3D și 2D.

Anunțul făcut de Zelenski

La începutul lunii martie, după întâlnirea cu președintele român Nicușor Dan, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că țările vecine „își propun să deruleze împreună proiecte de extracție a resurselor pe platoul Mării Negre”.

Înainte de război, Ucraina era aproape complet autonomă în materie de gaze, însă atacurile rusești au afectat jumătate din instalațiile sale de producție, forțând importuri masive. Zona Mării Negre rămâne strategică, găzduind transporturi de cereale, petrol și proiecte de foraj offshore, împărțită între Bulgaria, România, Georgia, Turcia, Ucraina și Rusia prin Crimeea.

România și Ucraina, planuri comune

OMV Petrom, companie majoritar deținută de grupul austriac OMV, își intensifică investițiile în regiunea Mării Negre. În Bulgaria, societatea derulează lucrări de explorare și dezvoltare în blocul Han Asparuh, un proiect offshore important pentru regiune. În România, OMV Petrom colaborează cu producătorul de stat Romgaz la proiectul Neptun Deep, unul dintre cele mai mari proiecte de extracție a gazelor din Marea Neagră. Conform planurilor, producția va începe în 2027, ceea ce va dubla capacitatea internă de gaze și va transforma România într-un exportator net, consolidând astfel securitatea energetică a țării.

