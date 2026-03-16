OMV Petrom și Nicușor Dan au discutat despre presiunea asupra prețurilor la energie

România se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra pieței energiei, într-un context internațional marcat de tensiuni geopolitice și incertitudini privind aprovizionarea cu petrol.

Președintele Nicușor Dan a avut luni, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu conducerea OMV Petrom, în cadrul căreia au fost analizate evoluțiile din sectorul energetic, prețurile la combustibili și proiectele strategice aflate în derulare.

Discuția a avut loc cu Alfred Stern, președintele Consiliului de Supraveghere OMV Petrom, și cu Christina Verchere, directorul general al companiei.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat atât situația actuală a pieței energetice, cât și evoluția proiectului Neptun Deep din Marea Neagră, una dintre cele mai importante investiții energetice din România.

Potrivit șefului statului, proiectul avansează conform planului stabilit și ar putea avea un impact major asupra securității energetice a României în următorii ani.

În mesajul transmis după întâlnire, președintele Nicușor Dan a subliniat că proiectul Neptun Deep reprezintă una dintre cele mai importante investiții energetice din ultimii ani.

„Astăzi am discutat cu Alfred Stern, preşedintele Consiliului de Supraveghere OMV Petrom, şi cu Christina Verchere, CEO OMV Petrom, despre proiectul Neptun Deep. Proiectul avansează conform graficului şi va livra primele gaze naturale din Marea Neagră în 2027. Este o investiţie de peste 4 miliarde de euro care va consolida securitatea energetică a României şi va reduce dependenţa noastră de importuri”, a transmis președintele României.

Neptun Deep este considerat unul dintre cele mai importante proiecte energetice offshore din Europa și ar putea modifica semnificativ poziția României pe piața regională a gazelor naturale.

Potrivit informațiilor prezentate de șeful statului, dezvoltarea zăcămintelor din Marea Neagră ar putea avea un impact major asupra producției interne de gaze.

Nicușor Dan a subliniat că proiectul Neptun Deep ar putea aproape să dubleze producția de gaze naturale a României.

Această evoluție ar reduce dependența de importuri și ar putea transforma România într-un furnizor important de energie în regiune.

Întâlnirea de la Cotroceni nu a avut ca subiect doar proiectele de investiții pe termen lung.

Președintele României a precizat că discuțiile au abordat și situația actuală a pieței energiei, într-un moment în care tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu influențează direct prețurile la combustibili.

„Reprezentanţii OMV Petrom mi-au prezentat o informare detaliată despre evoluţiile pe termen scurt şi mediu, precum şi despre scenariile pe care le iau în calcul. Am abordat şi tema preţurilor la combustibili şi securitatea aprovizionării”, a precizat șeful statului.

Potrivit acestuia, autoritățile române vor colabora cu actorii din sectorul energetic pentru a gestiona eventualele efecte ale crizei energetice.

Președintele a subliniat că una dintre concluziile întâlnirii a fost necesitatea unei cooperări strânse între stat și companiile din domeniul energiei.

„Am convenit că va exista o colaborare şi o cooperare strânsă cu Guvernul pentru ca România să depăşească cu bine această nouă perioadă de presiune asupra preţurilor la energie”, a declarat Nicușor Dan.

Autoritățile române urmăresc astfel să limiteze impactul eventualelor creșteri de prețuri asupra economiei și asupra populației.

În mesajul său, șeful statului a făcut referire și la situația geopolitică din Orientul Mijlociu.

Una dintre principalele îngrijorări pentru piețele energetice este posibilitatea blocării sau restricționării traficului în strâmtoarea Hormuz.

Această rută maritimă este una dintre cele mai importante pentru transportul global de petrol.

„Închiderea strâmtorii Hormuz creează dificultăţi majore pentru toate statele importatoare de petrol şi combustibili”, a transmis președintele.

Blocarea acestei rute ar putea provoca creșteri semnificative ale prețurilor la nivel global.

Una dintre cele mai importante informații prezentate de șeful statului este nivelul ridicat al dependenței României de importurile de petrol.

„România are resurse proprii, însă acestea sunt insuficiente, motiv pentru care importăm aproximativ 80% din ţiţeiul necesar consumului intern”, a explicat Nicușor Dan.

Această dependență face ca evoluțiile de pe piețele internaționale să aibă un impact direct asupra prețurilor din România.

Autoritățile române consideră că una dintre soluțiile principale pentru reducerea vulnerabilității energetice este accelerarea investițiilor în sectorul energetic.

Proiectele majore, precum Neptun Deep, sunt văzute ca elemente esențiale pentru creșterea producției interne.

În paralel, autoritățile vor continua dialogul cu companiile din domeniu pentru a anticipa evoluțiile pieței.

Președintele României a precizat că autoritățile vor urmări atent evoluția situației internaționale.

„Soluţiile pe termen scurt şi mediu sunt continuarea investiţiilor majore aflate în derulare şi menţinerea unui dialog deschis şi constructiv cu cei mai importanţi actori din sectorul energetic”, a afirmat Nicușor Dan.

În finalul mesajului transmis după întâlnirea cu conducerea OMV Petrom, președintele a subliniat că statul va continua să monitorizeze evoluția pieței energetice.

„Vom continua să monitorizăm situaţia şi să acţionăm pentru a proteja cetăţenii şi economia”, a transmis Nicușor Dan.