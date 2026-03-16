Nicușor Dan și șefii OMV, întâlnire la Cotroceni pe tema carburanților

Conducerea OMV este așteptată luni la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea are loc pe fondul îngrijorărilor legate de carburanți, apărute după escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, în urma atacurilor lansate de Israel și Statele Unite asupra unor ținte din Iran. Potrivit agendei oficiale publicate de Administrația Prezidențială a României, întrevederea este programată la ora 10.

Discuția cu reprezentanții companiei petroliere vine după o altă întâlnire oficială, programată la ora 9, cu o delegație a Organisation for Economic Co-operation and Development.

În paralel, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România dispune de rezerve suficiente de carburanți pentru a face față unui eventual blocaj al importurilor.

Potrivit oficialului, stocurile de criză, la care se adaugă cele comerciale, ar putea acoperi consumul intern pentru aproape patru luni. Acest scenariu ia în calcul chiar și situația în care importurile de motorină ar fi complet oprite, iar rafinarea țițeiului nu ar mai avea loc.

„Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, n-am mai rafina niciun litru de țiței, am fi într-o situație în care aproape patru luni de zile, cu stocuri de criză plus ce avem stocuri comerciale, să putem să funcționăm la nevoia României de astăzi”, a explicat el.

Autoritățile monitorizează evoluțiile din regiune, deoarece orice escaladare a conflictului poate afecta fluxurile globale de petrol și prețurile combustibililor.

Discuțiile programate la Cotroceni între președinte și conducerea OMV au ca scop evaluarea situației de pe piața energetică și identificarea unor măsuri care să limiteze impactul asupra consumatorilor din România.

Șoferii din România resimt în continuare efectele scumpirii carburanților. În ultima zi a săptămânii, motorina se menține cel mai scump combustibil, iar benzina depășește pragul de 8 lei pe litru în majoritatea orașelor. Diferențele de preț între localități sunt reduse, însă costul unui plin poate ajunge la câteva sute de lei. .

În timp ce șoferii așteaptă intervenții din partea Guvernului condus de Bolojan, cheltuielile pentru alimentarea vehiculelor devin tot mai greu de suportat. La nivel național, benzina se situează în jur de 8,3 lei pe litru, motorina la 8,8 lei pe litru, iar GPL-ul între 3,9 și 4 lei pe litru.

În București, benzina 95 variază între 8,04 și 8,31 lei pe litru, motorina între 8,41 și 8,70 lei, iar GPL-ul între 3,8 și 4 lei. Unele stații practică prețuri ușor mai mici, în funcție de zonă și companie: benzina la 7,96 lei, motorina la 8,26 lei și GPL-ul la 3,84 lei.