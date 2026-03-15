Câte luni poate funcționa România fără importuri de motorină. Anunțul lui Bogdan Ivan, ministrul Energiei

România este pregătită să facă față unei perioade de până la patru luni fără a importa motorină sau a rafina țiței, datorită stocurilor de criză și celor comerciale existente, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, sâmbătă.

„Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, n-am mai rafina niciun litru de țiței, am fi într-o situație în care aproape patru luni de zile, cu stocuri de criză plus ce avem stocuri comerciale, să putem să funcționăm la nevoia României de astăzi”, a explicat el.

Ministrul a precizat că România a reușit să diversifice rutele de aprovizionare cu combustibil, reducând dependența de Orientul Mijlociu.

„Noi aducem undeva la 75% din petrolul pe care îl rafinăm în România din alte state care n-au legătură cu Orientul Mijlociu și aici putem să spunem că nu suntem atât de afectați”, a spus Ivan. El a menționat însă că aproximativ 40% din importurile de motorină provin din Arabia Saudită, ceea ce reprezintă un risc potențial.

Întrebat dacă România ar putea ajunge la restricții precum limitarea circulației auto în anumite zile, ministrul a afirmat că astfel de măsuri ar fi „destul de drastice” și nu ar trebui implementate la nivel național.

„Este evident că este decizia fiecăruia dintre noi dacă decidem să mergem cu mijlocul de transport în comun sau să ne folosim mașina”, a spus el.

Bogdan Ivan a declarat că autoritățile au pregătit cadrul legal pentru a interveni rapid în cazul unei creșteri continue a prețurilor la petrol și motorină la nivel internațional.

„Am vrut să pregătesc cadrul legal pentru ca, în situația în care această situație a conflictului militar în Orientul Mijlociu se prelungește și vom avea o creștere continuă a prețurilor, cotațiilor barilului de petrol și a tonei de motorină la nivel internațional, care va afecta evident și economia României, să putem, ca în momentul în care decidem că trebuie să intervină statul, să o poată face de îndată, fără să aștepte zile sau să ia vize de la diferite ministere”, a explicat ministrul.

El a mai menționat că stocurile strategice pot fi activate doar în cazuri reale de criză. „Suntem pregătiți și cu această situație, dacă e nevoie să eliberăm anumite stocuri pentru a echilibra piața, în intern, în anumite zone, de a ține prețul stabil și în același timp de a ne asigura că, dacă, Doamne ferește, apare o nouă blocadă, mult mai mare, în canalul Suez, care ne-ar afecta pe noi în mod direct, atât în România, cât și în toată Europa, care importă 40 de milioane de tone de motorină de acolo, este evident că atunci ești nevoit să intervii”, a spus Ivan.

Ministrul Energiei a mai spus că erau stocuri pentru aproape cinci luni, acum vreo săptămână, când a început această criză, însă consumul a crescut.

„În 10 zile de când a început această conflagraţie în România toată lumea a consumat de patru ori mai mult decât în orice alte 10 zile din ultimul an. Oamenii s-au panicat, companiile de transport, agricultorii şi-au făcut stocuri, şi-au cumpărat masiv combustibil, evident că acest lucru a cauzat o cerere mai mare, dar suntem în grafic”, a dat asigurări ministrul Energiei.