Transportatorii avertizează: prețurile mari la carburanți pot bloca aprovizionarea

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită intervenția rapidă a Guvernului pentru reducerea accizelor la carburanți și pentru stabilizarea prețurilor polițelor RCA. Organizația avertizează că majorările constante ale costurilor ar putea provoca blocaje în lanțul de aprovizionare cu mărfuri și ar afecta direct transportul de persoane și marfă.

Într-un comunicat transmis luni, COTAR ridică semne de întrebare privind creșterea prețurilor la benzină și motorină, în contextul în care ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat recent că România dispune de rezerve de combustibil suficiente pentru aproximativ cinci luni, chiar și în cazul în care nu s-ar rafina sau importa niciun litru de carburant.

Transportatorii atrag atenția că aceste creșteri ale costurilor nu sunt sustenabile pe termen lung și pot afecta capacitatea firmelor de a-și onora contractele. „Dacă nu se iau măsuri rapide, riscăm să ajungem în situația în care contractele de transport nu vor mai putea fi onorate, pentru că prețurile nu vor mai acoperi costurile reale”, avertizează reprezentanții COTAR.

Președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, a adresat un mesaj clar premierului Ilie Bolojan, subliniind pericolul unei crize logistice: „Cu ce vor face șoferii de tir aprovizionarea magazinelor? Cu metroul, cu tramvaiul sau cu trenul?”

Organizația transportatorilor propune două măsuri imediate:

Reducerea accizelor la carburanți, printr-o ordonanță de urgență sau hotărâre de guvern, pentru a diminua presiunea asupra costurilor transportului.

Înființarea unei companii de asigurări cu capital de stat care să emită polițe RCA, conform prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. COTAR consideră că o astfel de companie ar putea contribui la stabilizarea prețurilor din piața asigurărilor.

Organizația avertizează că, fără măsuri concrete, majorările la carburanți și RCA se vor resimți în lanț asupra prețurilor bunurilor și serviciilor, cu efecte directe asupra economiei și a costului vieții pentru populație.

COTAR subliniază că susținerea transportatorilor este esențială pentru buna funcționare a lanțului logistic și pentru evitarea unor crize de aprovizionare în România.