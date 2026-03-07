Unde găsești cea mai ieftină motorină în București și în țară. Prețurile la zi

Pe baza datelor recente privind prețurile la motorină în diverse stații din țară, se observă o variație de douăzeci și trei de bani pe litru între cea mai ieftină și cea mai scumpă benzinărie din lista analizată.

Tarifele pentru șoferi pornesc de la un minim de 8.57 lei pentru un litru și ajung până la un maxim de 8.80 lei pentru un litru. Această diferență este influențată în mod direct de locația stațiilor, fiind evidentă o creștere a prețurilor în zonele de autostradă comparativ cu mediul urban. Pentru că o asemenea informație este de aur, am realizat o comparație.

Dacă analizăm opțiunile cu cele mai mici costuri, rețeaua Petrom domină detașat clasamentul. Cel mai ieftin carburant poate fi găsit în București, la stația Petrom de pe strada Doctor Herescu Petre, unde motorina se vinde cu 8.57 lei pe litru. Prețurile rămân foarte atractive, la nivelul de 8.60 și 8.61 lei pe litru, și la alte puncte Petrom din București, de pe Bulevardul Iuliu Maniu sau Splaiul Independenței, dar și în localități precum Racovița, Brezoi, Sibiu, Satu Mare sau Curtea de Argeș. Tot în această zonă de preț redus, în jurul valorii de 8.61 și 8.62 lei pe litru, se situează și stațiile Socar din Chiajna sau numeroase puncte Lukoil din București, Zalău, Râmnicu Vâlcea și Pitești.

Trecând la un nivel mediu de preț, cuprins între 8.64 și 8.68 lei pentru un litru, regăsim o diversitate mai mare de companii petroliere, cu locații situate în general în interiorul orașelor sau pe drumuri naționale.

De exemplu, stațiile Rompetrol, OMV și Mol din localități precum Zalău, Râmnicu Vâlcea, Pitești sau Sibiu afișează prețuri în jurul valorii de 8.67 lei pe litru. Un nivel similar este practicat și în numeroase benzinării Mol sau OMV de pe bulevardele intens circulate din București, precum Iuliu Maniu sau Vasile Milea. Tot în această marjă de preț se înscriu și anumite stații Gazprom, cum ar fi cea din Miercurea Sibiului, alături de stații Petrom aflate în imediata apropiere a autostrăzii.

La polul opus, cele mai ridicate tarife pentru motorină sunt înregistrate în mod clar în stațiile amplasate direct pe autostradă, în special pe Autostrada A1.

Șoferii care alimentează în tranzit plătesc între 8.75 și 8.80 lei pentru un litru de carburant. Printre cele mai scumpe locații se numără benzinăriile Rompetrol din Cristian, stațiile Mol din Câlnic și punctele OMV din Miercurea Sibiului, toate atingând pragul maxim de 8.80 lei.

De asemenea, tarife ridicate, de 8.75 lei pe litru, sunt afișate de stațiile Mol din Corbii Mari, Rătești și Pitești, precum și de punctele Gazprom din Uliești sau OMV din Giurgiu, confirmând astfel regula conform căreia carburantul de pe autostradă include un cost suplimentar de conveniență.

În București, prețurile la motorină variază între 8.57 și 8.67 lei pe litru, oferind mai multe opțiuni avantajoase, în special pentru șoferii care tranzitează sectoarele 1, 5 și 6. Cea mai ieftină variantă din Capitală, care este de altfel și cea mai ieftină din întreaga listă analizată, este stația Petrom din Sectorul 5 (Strada Doctor Herescu Petre, numărul 2A), unde prețul este de 8.57 lei pentru un litru.

Urmează îndeaproape stația Petrom de pe Bulevardul Iuliu Maniu, numărul 486 (Sectorul 6), cu un tarif de 8.60 lei. La prețul de 8.61 lei pe litru, poți alimenta la stațiile Petrom de pe Splaiul Independenței (numerele 26 și 191) și Bulevardul Mihail Kogălniceanu (numărul 62A, Sectorul 1), dar și la stația Lukoil de pe strada Lujerului din Sectorul 6.

Dacă preferi alte rețele, la polul superior de preț din capitală, cu 8.67 lei pe litru, ai la dispoziție o concentrare mare de benzinării, majoritatea situate în Sectorul 6. Aici poți alege între stațiile OMV de pe strada Vasile Milea (numărul 5) și Bulevardul Iuliu Maniu (numerele 390-400), sau poți opta pentru una dintre numeroasele stații Mol aflate de-a lungul Bulevardului Iuliu Maniu (la numerele 8, 15B, 194 și 205-215) și pe strada Lujerului.

Astfel, Bulevardul Iuliu Maniu se conturează ca o zonă cu o densitate mare de stații, dar unde prețurile tind spre pragul superior pentru mediul urban.

Planificarea atentă a traseului și alimentarea înainte de a intra pe sectoarele lungi de autostradă pot aduce economii vizibile la un plin standard de carburant. Analizând sursa acestor date aceste date, devine evident că alegerea rețelei și a locației strategice este esențială pentru reducerea cheltuielilor de transport.