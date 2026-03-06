RAR anulează ITP-ul în anumite situații. Ce trebuie să știe proprietarii de mașini

Puțini conducători auto iau în calcul faptul că inspecția tehnică periodică nu este definitivă doar pentru că a fost efectuată și declarată admisă. Deși, pentru majoritatea șoferilor, ITP-ul înseamnă o verificare efectuată o dată la unu sau doi ani, cu o ștampilă aplicată pe talon, realitatea juridică este mai complexă. Există situații în care autoritățile pot interveni ulterior, iar documentul poate fi anulat, cu efecte imediate asupra dreptului de a circula.

În momentul în care inspecția este invalidată, vehiculul devine neconform pentru drumurile publice. Consecințele nu sunt deloc minore: amenzi contravenționale, reținerea certificatului de înmatriculare și obligația de a remedia rapid problemele identificate.

Anularea nu se produce pentru defecțiuni apărute ulterior, cum ar fi o piesă care cedează la câteva luni după verificare. Intervenția are loc atunci când apar indicii că, la momentul efectuării inspecției, situația reală a mașinii nu corespundea verdictului acordat sau că procedura nu a fost respectată corect.

De regulă, astfel de cazuri ies la iveală în urma controalelor tematice, a verificărilor realizate în trafic împreună cu Poliția Rutieră sau ca urmare a unor sesizări. Dacă diferențele dintre starea tehnică reală și datele consemnate în sistem sunt evidente, inspecția poate fi invalidată, chiar dacă termenul de valabilitate nu a expirat.

Practic, un ITP nu este intangibil. El rămâne valabil doar atât timp cât reflectă fidel condiția tehnică a vehiculului și a fost obținut cu respectarea tuturor regulilor.

O categorie frecventă de situații care duc la anulare vizează datele introduse greșit sau incomplete. Problemele pot apărea la seria de șasiu, tipul de motor, norma de poluare, masa maximă autorizată ori alte elemente esențiale de identificare. Chiar dacă autoturismul funcționează aparent fără probleme, astfel de discrepanțe ridică semne de întrebare serioase cu privire la modul în care a fost realizată inspecția. O informație incorectă în sistem poate însemna că verificarea nu a fost efectuată cu atenția necesară sau că s-au ignorat anumite aspecte tehnice.

În aceste condiții, valabilitatea ITP-ului poate fi retrasă, iar proprietarul este obligat să clarifice situația și să refacă procedura, pentru ca datele tehnice să corespundă realității din teren.

O altă situație delicată apare atunci când, la un control ulterior, sunt descoperite defecțiuni majore ce ar fi trebuit depistate la momentul inspecției. Probleme serioase la sistemul de frânare, direcție sau suspensie, elemente esențiale pentru siguranța rutieră, nu pot fi trecute cu vederea într-o verificare corectă.

La fel, depășirea limitelor legale de emisii sau lipsa unor componente obligatorii indică o inspecție superficială. În astfel de cazuri, autoritățile pot concluziona că verdictul „admis” nu a fost justificat, iar documentul este anulat. Consecințele pot privi atât proprietarul, cât și stația unde a fost efectuată inspecția, mai ales dacă se constată abateri repetate sau grave de la procedurile impuse.

Chiar și atunci când inspecția a fost realizată corect, ITP-ul își poate pierde valabilitatea dacă vehiculul este modificat ulterior fără omologare. Eliminarea unor componente precum catalizatorul sau filtrul de particule, instalarea unor sisteme de iluminare neconforme ori modificarea suspensiei cu piese neavizate sunt exemple frecvente.

Astfel de intervenții schimbă parametrii tehnici ai mașinii și pot afecta siguranța sau nivelul de poluare. În momentul în care aceste modificări sunt constatate, documentul nu mai produce efecte, iar vehiculul nu mai poate circula legal.

Pentru mulți șoferi, tentația de a face ajustări „din garaj” poate părea minoră, însă riscul este considerabil atunci când schimbările nu sunt autorizate și înscrise oficial.

Odată ce ITP-ul este anulat, mașina este considerată necorespunzătoare pentru circulația pe drumurile publice. Dacă este depistat în trafic, conducătorul auto poate primi amendă, iar certificatul de înmatriculare poate fi reținut până la remedierea situației.

Singura soluție pentru a reintra în legalitate este remedierea tuturor problemelor constatate și efectuarea unei noi inspecții tehnice. Până la obținerea unui ITP valabil, utilizarea autoturismului pe drumurile publice este interzisă.

Inspecția tehnică periodică nu este doar o formalitate administrativă, ci o garanție minimă de siguranță pentru șofer și pentru ceilalți participanți la trafic. Alegerea unei stații autorizate, verificarea atentă a datelor înscrise în documente și evitarea modificărilor neomologate sunt pași esențiali pentru a preveni situațiile neplăcute în care un ITP aparent valabil poate fi anulat peste noapte.