Amenda devine inevitabilă pentru șoferii din România, după implementarea noului sistem e-SIGUR

Autoritățile române pregătesc implementarea unui sistem de supraveghere rutieră mult mai avansat decât radarele clasice cunoscute de șoferi. Rețeaua, denumită e-SIGUR, este dezvoltată sub coordonarea Poliției Române și a CNAIR și face parte din strategia de digitalizare a controlului traficului rutier.

Spre deosebire de aparatele tradiționale, care măsoară viteza într-un singur punct, camerele inteligente din sistemul e-SIGUR pot analiza deplasarea unui vehicul pe un întreg segment de drum. Practic, nu mai contează doar viteza din dreptul radarului, ci modul în care ai circulat între două puncte fixe.

Mulți șoferi s-au obișnuit să frâneze brusc atunci când observă un radar fix, pentru ca apoi să accelereze imediat după ce îl depășesc. Noul sistem face această strategie inutilă. Camerele inteligente calculează viteza medie dintre două portaluri amplasate la distanță de câțiva kilometri.

Dacă timpul în care un autovehicul parcurge acel segment indică o viteză medie peste limita legală, contravenția este înregistrată automat, indiferent dacă șoferul a încetinit punctual înaintea uneia dintre camere.

În momentul în care un vehicul trece printr-un punct monitorizat, camera înregistrează numărul de înmatriculare, ora și poziția exactă. Aceeași operațiune are loc la următorul portal de control. Sistemul e-SIGUR compară automat aceste date și calculează viteza medie de deplasare între cele două puncte.

Dacă rezultatul depășește limita legală de viteză, datele sunt transmise către platforma centrală, unde sunt verificate și validate. Ulterior, procesul-verbal de contravenție este generat și transmis proprietarului vehiculului, fără a fi necesară oprirea în trafic de către un agent.

Planurile autorităților prevăd instalarea a aproximativ 550 de camere video-radar fixe pe autostrăzi și drumuri naționale. Acestea vor fi amplasate pe tronsoane considerate cu risc ridicat, dar și pe segmente lungi de drum, unde viteza medie poate fi monitorizată eficient.

O parte dintre camere sunt deja montate pe autostrăzile noi, precum A7 sau centura A0, însă nu toate sunt încă active. Sistemul complet este gândit să funcționeze integrat, astfel încât fiecare segment monitorizat să fie acoperit de mai multe puncte de control.

Pe lângă viteza de deplasare, sistemul e-SIGUR este conceput să verifice automat și alte obligații legale ale șoferilor. Prin interconectarea bazelor de date, camerele pot identifica vehiculele care circulă fără asigurare RCA valabilă sau fără inspecție tehnică periodică.

De asemenea, platforma poate semnala situații în care un autovehicul este condus fără drept legal sau se află în afara cadrului administrativ permis. Toate aceste informații sunt analizate automat și pot duce la sancțiuni distincte, fără intervenție umană directă în trafic.

Deși e-SIGUR a fost anunțat ca fiind operațional începând cu 2026, autoritățile au admis existența unor întârzieri. Implementarea completă, la nivel național, este estimată pentru perioada 2026–2027, în funcție de activarea efectivă a tuturor camerelor și de testarea platformei centrale.

Până la acel moment, unele camere pot funcționa în regim de test sau pot fi activate etapizat, în funcție de finalizarea procedurilor tehnice și legislative.

Odată cu introducerea sistemului e-SIGUR, respectarea limitelor de viteză trebuie să fie constantă pe întreaga distanță parcursă, nu doar în apropierea unui radar. Viteza medie devine elementul-cheie în evaluarea comportamentului rutier.

În același timp, șoferii trebuie să se asigure că vehiculul are toate documentele în regulă, inclusiv RCA și ITP valabile. Lipsa interacțiunii directe cu un agent de poliție nu înseamnă lipsa sancțiunii, ci dimpotrivă, o aplicare automată și documentată a legii.