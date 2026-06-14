În zilele caniculare, aerul condiționat este utilizat frecvent atât în locuințe, cât și în spațiile comerciale. Folosirea acestui aparat poate duce la situații neplăcute atunci când apa provenită din condens nu este evacuată corect și ajunge să curgă pe trotuare, pe fațade sau în alte zone ale domeniului public. În astfel de situații, polițiștii locali pot aplica amenzi usturătoare.

Montarea unui aparat de aer condiționat într-un bloc presupune respectarea unor reguli care țin atât de partea tehnică, cât și de conviețuirea între proprietari, iar în multe cazuri este necesar acordul asociației, mai ales atunci când sunt afectate elemente ale fațadei sau ale spațiilor comune.

De asemenea, instalarea ar trebui realizată de personal autorizat pentru a asigura o evacuare corectă a condensului și pentru a evita problemele ulterioare.

În situația în care regulile nu sunt respectate, autoritățile locale pot interveni și pot aplica sancțiuni în baza O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, act normativ care permite sancționarea faptelor ce încalcă normele de conviețuire socială și regulamentele de gospodărire locală. În același timp, fiecare administrație locală își poate stabili regulile privind întreținerea imobilelor și protejarea spațiului public.

Deși apa provenită din condens nu este periculoasă, în practică aceasta poate deveni deranjantă atunci când curge constant pe trotuare sau pe fațade, deoarece poate duce la degradarea suprafețelor, la apariția petelor de umezeală sau la formarea unor zone alunecoase, mai ales în perioadele în care aparatele funcționează intens.

În funcție de gravitatea situației și de regulamentele locale, proprietarii pot fi sancționați contravențional, iar pe lângă amenda aplicată autoritățile pot dispune și măsuri de remediere.

În blocurile de locuințe, aparatele de aer condiționat sunt adesea motiv de nemulțumire între vecini, nu doar din cauza zgomotului produs de unitatea exterioară, ci și din cauza apei care se poate scurge în mod repetat pe balcoane, ferestre sau spații comune.

Amenzile pentru nerespectarea acestor reglementări încep, de regulă, de la 500 de lei, dar pot crește în funcție de gravitatea faptei și de pagubele produse.