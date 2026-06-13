Controale ANPC în toată țara. Nereguli grave descoperite la alimente

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat, în această săptămână, sancțiuni de peste 4,7 milioane de lei în urma unor verificări desfășurate la nivel național. Inspectorii au controlat peste 1.500 de operatori economici, au dispus oprirea temporară a activității pentru 11 unități și au descoperit produse expirate, alimente alterate și numeroase probleme privind depozitarea și comercializarea mărfurilor.

ANPC a anunțat că, în ultimele zile, echipele de control au desfășurat acțiuni ample în întreaga țară, vizând în special produsele de origine vegetală, produsele de panificație și activitatea unităților de alimentație publică. În urma verificărilor, comisarii au aplicat 1.061 de amenzi contravenționale, valoarea totală a sancțiunilor depășind 4,7 milioane de lei. Totodată, au fost verificate produse în valoare de aproximativ 6,6 milioane de lei, iar mărfuri de peste 771.000 de lei au fost oprite temporar de la comercializare.

În cazurile în care au fost constatate deficiențe importante, ANPC a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea problemelor identificate. Măsura a fost aplicată pentru 11 operatori economici controlați în cadrul acțiunilor desfășurate săptămâna aceasta.

Inspectorii au urmărit atât siguranța produselor comercializate, cât și condițiile în care acestea sunt depozitate, manipulate și oferite consumatorilor.

Printre cele mai frecvente probleme constatate s-au numărat produse vegetale depreciate și mărfuri care prezentau urme de mucegai. Comisarii au identificat și situații în care produsele erau comercializate fără informații privind țara de origine sau categoria de calitate.

De asemenea, au fost descoperite neconcordanțe între datele înscrise în documentele de import și informațiile prezentate consumatorilor la vânzare. În timpul controalelor au fost găsite și produse alimentare de origine animală cu starea termică modificată, precum și produse alimentare care depășiseră termenul limită de consum.

ANPC a constatat și numeroase abateri legate de respectarea condițiilor de păstrare a produselor. Printre acestea se numără depozitarea necorespunzătoare a alimentelor și nerespectarea temperaturilor recomandate de producători.

Inspectorii au identificat și cazuri în care consumatorii nu erau informați corect cu privire la prezența unor substanțe cu potențial alergen. În plus, unele produse erau comercializate fără elemente de identificare și caracterizare care să permită verificarea originii și a caracteristicilor acestora.

În mai multe unități controlate au fost descoperite echipamente și ustensile cu grad ridicat de uzură, afectate de rugină, depuneri de gheață sau impurități. Comisarii au găsit și produse cu ambalaje deteriorate, dar și spații de lucru unde existau depuneri de reziduuri alimentare, lichide și alte impurități. Printre deficiențele constatate s-a aflat și utilizarea uleiului alimentar cu un grad avansat de degradare termică, situație care poate afecta calitatea produselor oferite consumatorilor.

Acțiunile de control ale ANPC continuă și în perioada următoare, instituția anunțând că va urmări respectarea normelor privind siguranța alimentară și protecția consumatorilor.