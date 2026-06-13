Schimbări pregătite pentru șoferii din Republica Moldova

Autoritățile din Republica Moldova pregătesc modificări ale regulilor privind permisele de conducere, în contextul alinierii legislației la normele Uniunii Europene. Potrivit informațiilor prezentate de Agenția Servicii Publice, documentele emise fără termen de valabilitate ar putea fi înlocuite treptat, iar șoferii vârstnici și cei cu anumite afecțiuni medicale ar putea fi supuși unor reguli suplimentare.

Procesul de armonizare a legislației naționale cu standardele europene aduce în discuție viitorul permiselor de conducere emise fără dată de expirare. Subiectul a fost abordat de directorul adjunct al Agenției Servicii Publice, Iurie Cristea, în cadrul unui raport prezentat în Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică.

Potrivit oficialului, documentele emise fără termen de valabilitate rămân valabile în prezent, însă normele aplicate în Uniunea Europeană nu prevăd utilizarea unor astfel de permise.

„Există un număr destul de mare de permise de conducere emise fără termen de valabilitate, iar mulți cetățeni se întreabă care va fi soarta acestora în contextul introducerii noului model de permis de conducere. Aceste documente rămîn valabile și în prezent. Totuși, în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, trebuie să ținem cont de anumite cerințe comunitare. În spațiul european nu sînt acceptate permisele de conducere fără termen de valabilitate. Cum cureți perdelele acasă și le păstrezi ca noi mai mult timp Violența împotriva executorilor judecătorești va fi sancționată aspru. Scurtarea proceselor, un efect benefic Pe măsură ce ne apropiem de procesul de aderare, este posibil să fie luate și decizii la nivel național în acest sens. Astfel, cetățenii care conduc exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova ar putea beneficia de o perioadă de tranziție. În schimb, cei care intenționează să circule în afara țării vor trebui, într-un termen rezonabil, să își preschimbe permisul de conducere”, a declarat Iurie Cristea.

Autoritățile au transmis că deținătorii permiselor fără termen de valabilitate pot conduce în continuare pe teritoriul Republicii Moldova.

Totuși, pe măsură ce procesul de aderare la Uniunea Europeană avansează, preschimbarea acestor documente ar putea deveni obligatorie pentru șoferii care intenționează să circule în afara granițelor țării.

Potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții Agenției Servicii Publice, eventualele măsuri vor fi introduse gradual, iar cetățenii vor avea la dispoziție perioade de tranziție înainte de aplicarea noilor reguli.

Modificările pregătite de autorități vizează și valabilitatea permiselor de conducere pentru persoanele în vârstă.

Conform noilor reguli, șoferii care au depășit vârsta de 70 de ani vor primi permise cu o valabilitate de cinci ani. În prezent, termenul standard este de zece ani pentru celelalte categorii de conducători auto.

Măsura face parte din pachetul de modificări inspirate din reglementările europene privind siguranța rutieră și monitorizarea aptitudinilor de conducere.

Schimbările propuse îi vizează și pe șoferii care suferă de anumite afecțiuni medicale cronice sau care poartă ochelari de vedere.

Pentru aceste categorii, verificările medicale ar putea avea loc la fiecare doi ani, în locul examinării efectuate o dată la zece ani. Scopul este confirmarea periodică a capacității de a conduce în condiții de siguranță.

Reprezentanții Agenției Servicii Publice au anunțat că toate modificările legislative vor fi comunicate oficial înainte de intrarea în vigoare, iar cetățenii vor beneficia de perioade de adaptare înainte ca noile prevederi să devină obligatorii.