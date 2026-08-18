Angajații din România consideră că au nevoie, în medie, de 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface complet energia, potrivit studiului internațional HR & Payroll Pulse 2026, realizat de SD Worx în 16 țări europene.

Durata este mai mică decât media europeană de 13 zile, însă românii spun că și-ar dori mai multe zile libere pe parcursul unui an.

Studiul, realizat pe un eșantion de 16.500 de angajați, dintre care aproape 1.000 din România, arată că nevoia de recuperare diferă de la un angajat la altul. Pentru mai mult de jumătate dintre românii chestionați, o vacanță de 7 până la 14 zile este perioada minimă necesară pentru o recuperare completă.

Potrivit datelor, 52% dintre angajații români consideră că au nevoie de o vacanță cuprinsă între 7 și 14 zile pentru a se recupera complet.

În schimb, 23% spun că mai puțin de șapte zile sunt suficiente. La polul opus, 15% dintre respondenți afirmă că au nevoie de mai mult de două săptămâni de concediu pentru a-și reveni complet.

Un procent de aproximativ 10% nu poate estima cât timp le este necesar pentru recuperare.

La nivel european, media este de 13 zile consecutive, ceea ce înseamnă că angajații din România estimează o nevoie de recuperare mai scurtă decât colegii lor din celelalte țări incluse în cercetare.

Deși consideră că 10 zile consecutive sunt suficiente pentru o recuperare completă, angajații români și-ar dori, în total, mai multe zile de concediu într-un an.

În prezent, aceștia beneficiază, în medie, de 24 de zile de concediu plătit pe an. În mod ideal, ar prefera aproximativ 31 de zile, cu peste șase zile mai mult decât numărul actual.

De altfel, 64% dintre respondenții din România consideră că un concediu anual ideal ar trebui să însumeze cel puțin 30 de zile.

Datele sugerează că problema nu ține doar de durata unei singure vacanțe, ci și de posibilitatea de a distribui perioadele de odihnă pe parcursul anului.

Existența zilelor libere în contract nu înseamnă automat că acestea sunt și folosite. Studiul arată că doar 57% dintre angajații români au reușit să își ia toate zilele de concediu în ultimul an.

În același timp, aproape 28% nu au reușit să folosească toate zilele disponibile, iar 15% au avut o poziție neutră.

Presiunea asupra colegilor sau volumul de muncă pot influența decizia de a pleca în concediu. Astfel, 54% dintre angajații chestionați spun că își pot lua concediu fără să creeze presiune suplimentară pentru ei sau pentru colegi.

Pentru 21%, însă, absența de la serviciu generează o astfel de presiune.

Atitudinea managerilor reprezintă un alt factor menționat în studiul SD Worx. 45% dintre angajații români spun că sunt încurajați de manager să își ia concediul în mod regulat.

În schimb, 26% nu percep un astfel de sprijin din partea managerului.

„Recuperarea nu depinde doar de numărul total al zilelor de concediu, ci și de posibilitatea angajaților de a le utiliza într-un mod care răspunde nevoilor lor”, a declarat Ciprian Chiorean, Managing Director SD Worx România.

Potrivit acestuia, o perioadă suficient de lungă pentru deconectare, combinată cu pauze distribuite pe parcursul anului, poate contribui la starea de bine și la capacitatea de concentrare.

Pentru aproximativ 80% dintre angajații români, concediul trebuie solicitat înainte de perioada în care urmează să fie efectuat.

În medie, cererea este depusă cu 29 de zile înainte, în timp ce media europeană este de 39 de zile.

Ceilalți 20% dintre angajații incluși în cercetare spun că nu trebuie să solicite concediul în prealabil.

Planificarea anticipată le permite companiilor să se pregătească pentru perioadele aglomerate și să distribuie responsabilitățile în cadrul echipelor. Studiul subliniază însă că procedurile trebuie să păstreze suficientă flexibilitate pentru ca angajații să poată lua pauze atunci când au nevoie de recuperare.

HR & Payroll Pulse 2026 a fost realizat de SD Worx Research Institute în perioada 27 ianuarie – 20 februarie 2026.

Cercetarea a inclus 16 țări europene: Belgia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Croația, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, România, Serbia, Slovenia, Spania, Regatul Unit și Suedia.

În total, au fost chestionați 16.500 de angajați și 5.936 de decidenți din domeniul HR.