Când un câine își înclină capul în timp ce îi vorbim, gestul poate indica faptul că încearcă să proceseze mai atent informația pe care o aude, iar cercetările arată că, în anumite situații, comportamentul este asociat cu recunoașterea unor cuvinte relevante pentru animal, potrivit ELTE, Faculy of Science.

Deși explicația nu este aceeași în toate situațiile, oamenii de știință consideră că poziționarea capului poate ajuta câinele să obțină informații suplimentare din sunet, din voce și din expresia facială a persoanei.

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta a identificat o legătură interesantă între înclinarea capului și procesarea unor cuvinte cu semnificație pentru câine.

Într-un experiment publicat în revista Animal Cognition, cercetătorii au urmărit reacțiile câinilor atunci când proprietarii le cereau să aducă o anumită jucărie, rostindu-i numele.

Au fost comparate 33 de câini obișnuiți cu șapte câini considerați „Gifted Word Learners” – animale care demonstraseră o capacitate neobișnuită de a învăța numele mai multor obiecte.

Rezultatul a fost semnificativ: câinii capabili să recunoască numele jucăriilor își înclinau capul mult mai frecvent atunci când auzeau numele unui obiect familiar. Cercetătorii au asociat comportamentul cu procesarea unui stimul auditiv relevant și cu încercarea de a face legătura dintre cuvântul auzit și reprezentarea obiectului din memoria câinelui.

Asta nu înseamnă însă că orice câine care își înclină capul încearcă să traducă propoziția spusă de stăpân. Studiul a analizat o situație foarte specifică și nu poate fi extins automat la toate formele de comunicare dintre oameni și câini.

Câinii sunt foarte atenți la modul în care le vorbim. Cercetările arată că sunt sensibili atât la componentele sociale ale comunicării umane, cât și la anumite caracteristici ale vocii. Câinii pot reacționa diferit la intonație și la tipul de discurs folosit atunci când oamenii li se adresează direct.

În plus, câinii nu percep limbajul exact așa cum îl percep oamenii. Pentru animal, mesajul este probabil o combinație între cuvinte familiare, ton, intonație, gesturi, expresia feței și context.

De aceea, atunci când îi spunem „mergem afară?”, câinele nu trebuie neapărat să înțeleagă întreaga propoziție. Poate reacționa la un cuvânt pe care l-a asociat anterior cu o acțiune, dar și la tonul folosit și la comportamentul nostru.

O altă explicație ține de auz. Câinii au o capacitate foarte bună de a detecta sunetele, iar poziția urechilor poate fi modificată pentru a obține informații despre direcția din care vine un sunet. Înclinarea capului poate contribui la procesarea informației auditive, deși specialiștii subliniază că nu există o singură explicație demonstrată pentru toate cazurile.

Poate interveni și vederea. Botul câinelui îi poate limita parțial câmpul vizual în anumite poziții, iar schimbarea unghiului capului îi poate permite să observe mai bine fața persoanei. Specialiștii consideră că auzul și vederea pot contribui împreună la acest comportament.

Cercetările recente asupra cogniției canine indică faptul că unii câini pot asocia cuvinte cu obiecte concrete. Un studiu publicat în 2024 a găsit dovezi că animalele pot construi așteptări semantice între anumite cuvinte rostite și obiectele pe care acestea le desemnează. Cu alte cuvinte, un cuvânt familiar poate activa în mintea câinelui reprezentarea obiectului asociat.

Totuși, această capacitate diferă considerabil între indivizi. Majoritatea câinilor pot învăța cu ușurință comenzi asociate unor acțiuni, precum „șezi” sau „stai”, în timp ce memorarea numelor unor obiecte este mult mai rară.

Există însă o diferență importantă între înclinarea scurtă a capului, apărută în timpul unei interacțiuni, și un cap menținut permanent într-o parte.

Dacă animalul își ține capul înclinat persistent, mai ales dacă apar și pierderea echilibrului, mersul nesigur, mișcări anormale ale ochilor, dezorientare sau tendința de a cădea într-o parte, este recomandat un consult veterinar. Astfel de simptome pot apărea în afecțiuni ale sistemului vestibular sau în probleme ale urechii interne.