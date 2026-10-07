Curtea de Apel Craiova a menținut condamnarea unui medic specialist în chirurgie toracică, acuzat de ucidere din culpă după decesul unui pacient operat în 2019. Instanța i-a interzis medicului să își exercite profesia timp de patru ani și a majorat despăgubirile acordate familiei victimei la 150.000 de euro.

Un medic chirurg a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Craiova la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă, într-un dosar care vizează moartea unui pacient în urma unei intervenții chirurgicale efectuate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova.

Instanța a decis și interzicerea, timp de patru ani, a exercitării profesiei de medic specialist în chirurgie toracică în sistemul public sau privat de sănătate.

Curtea de Apel Craiova a respins ca nefondate apelurile formulate de medic și de Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Craiova la 5 februarie 2026. Decizia Curții de Apel Craiova este definitivă.

În același dosar, instanța a admis apelurile formulate de membrii familiei victimei și a majorat despăgubirile stabilite inițial de Judecătoria Craiova.

Astfel, daunele morale acordate soției victimei au fost majorate de la 15.000 de euro la 50.000 de euro. În cazul celor cinci copii ai victimei, despăgubirile au crescut de la câte 10.000 de euro la câte 20.000 de euro pentru fiecare copil.

În total, daunele morale stabilite prin hotărârea definitivă pentru soția și cei cinci copii ai victimei se ridică la 150.000 de euro.

Medicul și Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova au fost obligați în solidar la plata acestor sume, în echivalent în lei la data plății.

Judecătoria Craiova l-a condamnat pe medicul Demetrian Alin Dragoș la doi ani și șase luni de închisoare pentru ucidere din culpă. Executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere pe durata unui termen de trei ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii.

„În baza disp. art. 396 alin 1 şi 2 Cpp, dispune condamnarea inculpatului Demetrian Alin Dragoş, la 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. 2 Cod penal”, se arată în soluția Judecătoriei Craiova.

Pe durata termenului de supraveghere, medicul trebuie să respecte măsurile stabilite de instanță. Printre acestea se numără prezentarea la Serviciul de Probațiune Dolj la datele fixate de acesta, primirea vizitelor consilierului de probațiune și comunicarea eventualelor schimbări ale locuinței sau locului de muncă.

De asemenea, condamnatul trebuie să presteze 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Activitatea poate fi desfășurată la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” sau la Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri din Craiova.

Dosarul privește decesul unui pacient în urma unei intervenții chirurgicale efectuate în septembrie 2019 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova.

Potrivit acuzațiilor formulate în cauză, în timpul intervenției chirurgicale, medicul ar fi secționat trunchiul brahiocefalic drept al pacientului, fapt care a dus la producerea unei hemoragii masive. Pacientul a decedat ulterior.

Hotărârea Curții de Apel Craiova este definitivă.