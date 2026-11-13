Actorul francez Gérard Depardieu intenționează să își retragă apelul împotriva condamnării primite în primă instanță pentru agresiuni sexuale asupra a două femei, în timpul filmărilor la pelicula „Les Volets Verts”. Informația a fost publicată de BFMTV, care citează o sursă apropiată dosarului, și confirmată de postul France Inter. Decizia ar însemna că actorul acceptă pedeapsa pronunțată în 2025, iar condamnarea ar deveni definitivă.

Depardieu urma să fie judecat în apel începând de luni, însă a decis să renunțe la această cale de atac și să nu mai contestehotărârea Tribunalului din Paris. În mai 2025, instanța l-a condamnat la 18 luni de închisoare cu suspendare pentru agresiunile sexuale comise asupra celor două femei în timpul filmărilor. Actorul contestase inițial decizia, formulând imediat apel.

Potrivit informațiilor obținute de BFMTV, cererea de retragere a apelului urmează să fie analizată la începutul ședinței de luni. Gérard Depardieu nu intenționează să se prezinte la termen, a precizat sursa citată de postul francez.

În paralel cu evoluția dosarului, actorul este vizat de noi acuzații de comportament sexual abuziv, de această dată în legătură cu filmările pentru pelicula „Turf”, realizată în 2011.

Un videoclip publicat de Le Média și a cărui autenticitate a fost confirmată de Mediapart îl surprinde pe Depardieu atingând în mod repetat zonele intime ale unei figurante, care încearcă să îl îndepărteze. Imaginile ar fi fost filmate pe platoul de producție al peliculei.

Femeia, identificată de Mediapart drept Olivia, a povestit că avea 22 de ani în momentul incidentului. Ea susține că actorul a atins-o în mod repetat, inclusiv în zona intimă și la nivelul sânilor.

„Mi-a pus mâna pe fund. Pe amândouă fesele. Mult timp. (...) A încercat de mai multe ori ceea ce se poate numi cu adevărat o atingere în zona intimă”, a relatat aceasta pentru Mediapart.

Olivia afirmă că Depardieu i-ar fi introdus mâna și în decolteu, atingându-i sânii de mai multe ori. Potrivit publicației, gesturile surprinse în imagini nu erau prevăzute în scenariul filmului.

Femeia a declarat că a încercat în repetate rânduri să îndepărteze mâna actorului, fără să reușească. Ea a descris experiența ca pe un atac și a spus că s-a simțit lipsită de protecție în acea situație.

În perioada respectivă, Gérard Depardieu fusese interogat și în legătură cu acuzații de abuzuri sexuale formulate în contextul a 11 producții cinematografice, printre care și „Turf”.

Prin intermediul avocatului său, actorul a respins acuzațiile care i-au fost aduse. „Neagă toate acuzațiile care ar putea intra sub incidența legii penale”, a transmis reprezentantul său.