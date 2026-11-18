Google investește într-o nouă generație de energie geotermală, printr-un acord de peste 500 de milioane de dolari cu startup-ul american Quaise Energy, pentru achiziția a 50 de megawați de electricitate produsă în statul Oregon.

Proiectul Obsidian urmărește să valorifice căldura din adâncul Pământului pentru alimentarea centrelor de date ale companiei, într-o perioadă în care dezvoltarea inteligenței artificiale mărește considerabil cererea de electricitate.

Instalația va fi dezvoltată în apropierea vulcanului Newberry, iar primele livrări de energie sunt estimate pentru 2030. În paralel, Quaise dezvoltă o tehnologie de foraj care folosește unde electromagnetice generate de dispozitive numite girotroane pentru a încălzi, topi și vaporiza rocile.

Obiectivul este atingerea unor adâncimi de aproximativ cinci kilometri, unde temperaturile pot permite exploatarea unor resurse geotermale cu potențial energetic ridicat.

Acordul dintre Google și Quaise Energy vizează furnizarea unei capacități de 50 MW de energie geotermală. Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal și preluate în materialul Mediafax, valoarea contractului depășește 500 de milioane de dolari.

Proiectul Obsidian va fi realizat în apropierea vulcanului Newberry, în centrul statului Oregon. Electricitatea produsă este destinată centrelor de date Google din zona The Dalles, unde compania operează infrastructură digitală importantă.

Contractul reflectă interesul tot mai mare al marilor companii tehnologice pentru surse de electricitate care pot funcționa permanent. Centrele de date au nevoie de alimentare continuă, iar dezvoltarea serviciilor de inteligență artificială pune presiune suplimentară asupra capacităților de producție și asupra rețelelor electrice.

Quaise Energy încearcă să depășească una dintre principalele limite ale energiei geotermale: dificultatea de a ajunge la straturile de rocă extrem de fierbinți aflate la mare adâncime.

Metoda dezvoltată de companie se bazează pe un dispozitiv numit girotron, care generează unde electromagnetice de mare putere, în domeniul milimetric. Energia este concentrată asupra rocilor, pe care le poate încălzi până la punctul de dezagregare, fără ca un burghiu mecanic să fie nevoit să intre permanent în contact cu materialul.

Tehnologia este diferită de funcționarea unui cuptor cu microunde obișnuit. Girotronul produce unde milimetrice de mare putere, capabile să îndepărteze materialul printr-un proces numit ablație.

Quaise a demonstrat deja posibilitatea utilizării acestei metode în foraje experimentale. În iulie 2025, compania a anunțat că a reușit să foreze până la 100 de metri folosind tehnologia cu unde milimetrice, un rezultat prezentat drept un pas important pentru dezvoltarea sistemului.

Planul pentru proiectele de mare adâncime presupune combinarea metodelor convenționale de foraj cu tehnologia girotronului. Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, Quaise intenționează să folosească inițial echipamente clasice pentru a ajunge la aproximativ 4 kilometri, după care să utilizeze unde milimetrice pentru a continua forajul.

Interesul pentru această tehnologie este legat de temperaturile foarte ridicate întâlnite în scoarța terestră. Quaise dezvoltă sisteme capabile să exploateze resurse geotermale cu temperaturi de peste 300 de grade Celsius, care pot ajunge în anumite condiții la 500 de grade.

Căldura acumulată în roci poate fi folosită pentru încălzirea apei sau a altor fluide. Aburul rezultat poate pune în mișcare turbine conectate la generatoare electrice.

Energia geotermală are un avantaj important față de producția solară și eoliană: poate furniza electricitate constant, indiferent de condițiile meteorologice sau de momentul zilei. Din acest motiv, este considerată o posibilă sursă de energie de bază pentru infrastructurile care au nevoie de alimentare permanentă.

Potrivit Quaise, sistemele geotermale care exploatează rocile foarte fierbinți ar putea produce de până la zece ori mai multă energie per sondă decât instalațiile geotermale tradiționale. Această estimare aparține companiei și reprezintă un potențial tehnologic, nu un rezultat comercial demonstrat la scară largă.

Capacitatea de 50 MW prevăzută în contract ar putea acoperi consumul anual al aproximativ 50.000 de gospodării americane, potrivit estimărilor publicate de postul public Oregon Public Broadcasting (OPB).

Electricitatea va fi utilizată pentru trei centre de date Google din The Dalles. Pentru conectarea proiectului la rețea, Quaise trebuie să construiască și o linie de transport de aproximativ 16 kilometri până la o stație electrică din apropierea localității La Pine.

Proiectul ar putea aduce beneficii economice regiunii. Potrivit companiei, în perioada construcției ar putea fi create între 200 și 400 de locuri de muncă, iar după punerea în funcțiune ar urma să existe peste 50 de posturi permanente în domeniile ingineriei și exploatării instalației.

Primele livrări sunt programate pentru 2030, dacă proiectul va respecta calendarul anunțat.

Există însă o distincție importantă între etapele investiției. Prima fază a proiectului Obsidian va utiliza tehnici convenționale de foraj pentru a accesa resursele geotermale foarte fierbinți. Utilizarea comercială a tehnologiei cu unde milimetrice este prevăzută pentru o etapă ulterioară.

Prin urmare, energia cumpărată de Google nu va proveni de la început dintr-o instalație care forează exclusiv prin vaporizarea rocilor. Tehnologia Quaise este încă în dezvoltare, iar utilizarea ei la scară comercială presupune depășirea unor provocări tehnice și economice.

O altă precizare privește valoarea contractului. Suma de peste 500 de milioane de dolari a fost relatată de The Wall Street Journal. Cele două companii nu au făcut public prețul tranzacției în comunicatul oficial.

Creșterea consumului de electricitate al centrelor de date, în special a celor care susțin aplicații de inteligență artificială, determină marile companii tehnologice să caute surse stabile de energie.

Google a investit deja în proiecte geotermale și în alte tehnologii energetice cu emisii reduse de carbon. Acordul cu Quaise reprezintă o nouă direcție în strategia companiei de a obține electricitate disponibilă permanent.

Dacă tehnologia va putea fi utilizată la scară largă, exploatarea căldurii din straturile adânci ale Pământului ar putea extinde considerabil regiunile în care energia geotermală poate fi produsă economic.

Pentru moment, proiectul din Oregon reprezintă un test comercial important. Rezultatele sale vor arăta dacă forajele la mare adâncime și tehnologia cu unde milimetrice pot deveni o alternativă viabilă pentru alimentarea infrastructurii digitale.